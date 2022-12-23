Yabancılara garip gelen durumlarınız-1

"TÜRKLER asla acele etmiyorlar." 'Türkiye'deki insanlar plansız yaşıyorlar, garip bir şekilde her yere de yetişebiliyorlar. Sanki yapacak önemli bir işleri yokmuş gibi güneşin altında oturup kemiklerini ısıtıyorlar, kahve içiyorlar ya da komşularıyla dedikodu yapıyorlar. İş yaşamları da aynı, eğer yapacak bir işleri yoksa gayet rahatlar.

Bu yüzden herhangi bir Türk arkadaşım ile buluşacağım zaman bekletileceğimi bilerek gidiyorum, asla zamanında gelmiyorlar.'

SİYAH bandanalı erkekler:

'Kafalarını tıraş ettirip, siyah bandana ile gezen erkekleri İstanbul'un her köşesinde bulabilirsiniz. İnsanın ilk aklına gelen şey, bu erkeklerin gizli bir ritüel içerisinde oldukları ya da hasta oldukları oluyor ama aslında saç ektirme işlemi yaptırmışlar. Türk erkekleri erken yaşlarda kel kaldıkları için bu konuda çok hassaslar.

Söylememe gerek yok sanırım ama Türkiye saç ektirme konusunda oldukça başarılı bir ülke.'

"GELİNİN çiçeği yerine ayakkabının altı..." 'Türk düğünlerinde birbirinden ilginç geleneklerle karşılaşabilirsiniz. Mesela düğünden önce, gelinin evli olmayan arkadaşları ayakkabının altına adını yazıyorlar. Bu isimlerden ilk silinen, ilk evlenecek kişi oluyor.'

"SEVGİLİLER birbirlerine adları ile hitap etmiyorlar." 'Eğer Türk biri ile evlenecekseniz şimdiden alternatif sıfatlar hazırlamaya başlamanız gerekiyor çünkü birbirlerine adları ile hitap etmiyorlar. Bunun yerine, 'Canım, meleğim, aşkım, güneşim' gibi kelimeler kullanıyorlar.'

"BEBEKLER bacaklarından bağlanıyorlar..." 'Bu ülkede bebeklere karşı garip bir yaklaşım içerisindeler.

Bebeklerini bacaklarından sararak, saatlerce kucaklarında taşımak yerine bacaklarına yatırıp sağa solla sallıyorlar. Bu yöntem bebeklerin daha hızlı uykuya dalmalarını sağlıyor ve ebeveynlerinde kolları boş kalıyor.'

"YEREL yiyeceklere komik (bazen de yersiz) isimler veriyorlar..." 'Adı 'hanım göbeği' (lady's navel) olan bir tatlı var. Yiyeceklerin garip isimlerini gördüğünüz zaman altında bir anlam aramayın, gülün ve tadına bakın.'

"YETİŞKİNLER doğum günü kutlamıyorlar..." 'Türkiye'de genelde çocukların doğum günleri kutlanıyor. İnsanlar büyüdükleri zaman, tatilleri kutlamayı bırakıyorlar ya da birbirlerine hediyeler alıp vermiyorlar. Eğer isterlerse, aile arasında küçük bir pasta kesip, çay içiyorlar. Ama şöyle bir kuralları var. Birinin doğum gününde ona mutlaka mesaj atmalısınız, yoksa size küsebilir.' DEVAMI YARIN



LÜZUMSUZ BİLGİLER

YENİ Zelanda hükümeti, 2008 yılından sonra doğanlara "ömür boyu sigara satın alma yasağı"nı yürürlüğe soktu.



TESPİTLİ YORUM

@murattolga Ankara'dayım, en büyük şaşkınlığım bir taksi çağırdığında hemen gelmesi ve sorgusuz sualsiz seni gideceğin yere götürmesi!



ALKIŞLIYORUM

OĞLUMLA fotoğraf albümlerine bakıyorduk.

Eski bir fotoğrafımda kısa saçlı halimi görünce beğenmediğini, annelerin saçlarının uzun olması gerektiğini söyledi. "Nesi varmış?" dedim.

"Baksana kafan vücuduna göre çok küçük duruyor" dedi.

Bozuldum, bozulduğumu fark edince saçlarımı okşadı ve gönlümü almaya çalıştı küçük bey:

Saçlar kısa ya, ondan öyle duruyor anneciğim, aslında koca kafalısın!