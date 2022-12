İlişkinin ilk dönemlerindeki 14 mesaj ve anlamları

HEYYY:

Senden bayağıdır mesaj bekliyorum ama mesaj atmadın seni merak ettim.

;)

Senden hoşlanmaya başladığımı anlamanı istiyorum.

HAHAHAHA:

Gerçekten komik olduğunu düşünüyorum.

SSDGFGJGJHG:

Dediğin komik ama her söylediğine gülüyormuş gibi gözükmek istemiyorum.

EN SON NE ZAMAN BİRİSİ NE ÇIKTIN?

- Yeni bir ilişki istiyor musun?

HMM:

- Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya da bu konuda konuşmayı pek sevmedim.

OK:

Beni şu an sinir ettin.

Büyük bir olasılıkla ne oldu diye sorarsan da bir şey yok diyeceğim.

HAFTA SONU DA GELİYOR:

- Artık bana buluşmayı teklif etmelisin.

AAA YANLIŞLIKLA ATMIŞIM BAŞKASINA ATIYORDUM.

- Sana yazmak istiyorum ama yazmak için konum yok. Ayrıca sadece seninle konuşmadığımı da öğren.

NEYSE:

- Gerçekten kırıldım daha da konuşmam.

NABER?:

- Sıkıldım hala konuşuyor muyuz?

NELER YAPIYORSUN? :

- Şu an birisiyle misin birileriyle takılıyor musun?

Merak ettim de soramadım.

EVET EVET YA DA AYNEN AYNEN:

- Tamamen senin kafanda cool bir insanım kimseyi sıkmam(!).

TEK BAŞINA YAZILAN: HAHAH:

- Güldüm ama komik değilsin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ENDONEZYA Devlet Başkanı Megawati Sukarnaputri destekçilerine, "Partiye verilecek oyları artırmak için daha çok sevgili edinin" çağrısında bulundu. Seçim kampanyası nedeniyle Semarang kentinde bulunan Sukarnaputri, "Bir kız arkadaşınız varsa daha fazlasını bulun.

Gelecek seçimler için hepsini partimize üye yapalım" dedi.



TESPİTLİ YORUM

@soyutlandim 2022 yılında yaptığın hatalar testi:

- Herkesi kendim sandım. (20p)

- Birine güvendim. (20p) - Geçmişten kopamadım. (20p)

- İkinci şansı verdim. (20p)

- Hayır demeyi öğrenemedim. (20p)



ALKIŞLIYORUM

BANKADA gişenin önünde işlemimin yapılmasını bekliyorum.

Yanımdaki gişede işlem yaptıran yaşlı teyzeye, işlemini yapan kadın soruyor: "Parayı kim alacak teyze? Alıcısına ne yazalım?" Teyzem cevap veriyor: "Bu paranın hayrını görme inşallah yazalım."