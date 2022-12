Ayrılık sonrası altın kurallar-2

ARTIK HEP BU DUYGULARI HİSSEDECEĞİNİZE İNANMAYIN…

EVET, 10 paket mendili gözyaşlarınızla yıkadınız ya da iş arkadaşlarınızın karşısında gözyaşlarınıza boğuldunuz ama endişelenmeyin. Tekrar mutlu olabileceğiniz gerçeğine inanmak ne kadar zor olsa da, bana inanın eskisinden daha da mutlu olacaksınız. Bir gün, artık eski sevgilinize karşı bir şey hissetmeyecek ve her gün giderek kendinizi daha da güçlü hissedeceksiniz.

YOOO yoo inanın. Çünkü bir daha asla başka birini sevemeyeceksiniz onu sevdiğiniz gibi... O farklıydı çünkü...

AVA GİDİN AMA AVLAYIN…

TAMAMEN bitmiş ve asla geri dönüşü olmayan bir yola mı çıktınız? Peki, neden hâlâ kendinizi dünyada sadece o varmış gibi eve kapattınız ve ağlıyorsunuz? Sıkı durun: "Birisi gider diğeri gelir!" efsanesi doğru ve tam da size göre… Yeni bir ilişkiye başlamak elbette hemen olacak bir şey değildir ve ben de hemen olmasından yana değilim fakat bırakın insanlar sizinle ilgilensin. Kafanızı kurcalayan duygulardan insanların arasına karışarak arınmak iyi bir yöntem olabilir. Ancak yepyeni bir aşkın ayrılık acısına iyi geldiği söylenir. Oysa yası tutulmayan, unutulmayan sevgilinin acısını başka bir aşka yelken açarak dindirmek ne kadar doğru?

YA DA ava falan gitmeyin arkadaş. Az ahlaklı olun. Gidin ayrılık acınızı yaşayın... İçin, dağıtın, sarhoş olun. Zıvanadan çıkın.

INSTAGRAM, TWITTER YA DA FACEBOOK ÜZERİNDEN BAĞLANTI KURMAYIN VE HERHANGİ BİR NEDENLE ESKİ SEVGİLİNİZLE İLETİŞİME GEÇMEYİN…

HER ne kadar ilişkiler bitse de, sosyal medya üzerinden iletişim kurulabilen bir çağda yaşıyoruz. Sosyal ağların en kötü yanlarından biri de bu gibi görünüyor. Biten bir ilişkinin ardından eski sevgilinizi takibe almak psikolojiniz için yapabileceğiniz neredeyse en olumsuz eylemdir. Çünkü eski sevgilinizin profilini, arkadaşlarını, sosyal sayfasına yapılan yorumları ve belki de görmek istemediğiniz yeni sevgilisini görmek sizde ayrılığın arkasından gelen en ağır darbe olacağından, büyük bir çöküş yaşayabilirsiniz.

Eski sevgilinizin profiline bakma ihtiyacı duyuyorsanız, kedi profilinizden silmek en iyisi olacaktır. Görmek istemediklerinizi görmek yalnızca sizi sinirlendirir. Neden kendinize işkence edesiniz ki? Ayrıca "Bugün doğum günü, onu aramalıyım!", "Bugün diş hekimi randevusu vardı, arayıp hemen hatırlatayım!" gibi düşüncelere kapılmayın ve eski sevgilinizin sizi kırdığını unutmayın.

SAKIN onu 'facebook'unuzdan falan çıkarmayın. Sonra bir de çakma profil açıp, sizi yeniden eklemesini bekleyeceksiniz. Gerek yok. Sizin gözünüze gözünüze soksun yeni sevgilisiyle fotoğraflarını... İçiniz yansın...Canınız acısın... Ve tüm bunları yaptıktan sonra hemen doktorunuzu arayın.



