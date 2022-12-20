Ayrılık sonrası altın kurallar

ARKADAŞ KALMAYA ÇALIŞMAYIN...

Eski sevgilinizin bir zamanlar çok sevdiğiniz kişi olduğunu unutmayın. Kendinize mukayyet olabileceğinizden ve sınırları aşmayacağınızdan eminseniz aranızda yumuşak bir geçiş ortamı hazırlayabilirsiniz fakat arkadaş ilişkinizin yaralarınızı saracağını düşünmeye kalkışmayın. Biten bir ilişkinin ardından, henüz acınız tazeyken, arkadaş kalma düşüncesine kalkışmamanız daha doğru olacaktır. Hele ki, toparlanmak için yeterli zamanı kendinize vermediyseniz, işler karışabilir.

Bizim size tavsiyemiz, en az yaralarınız iyileşene kadar bütün bağlarınızı koparmanızdır.

Ya da aksine arkadaş kalmaya çalışın... Bir süre sonra ondan arkadaş bile olmayacağını anlayacaksınız... Bu sizi daha da yaralayacak...

ESKİ FOTOĞRAFLARINIZI VE ONDAN KALANLARI ORTADAN KALDIRIN...

Eski sevgilinizi yüreğinizden atmak için, birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı masanızdan, duvarlarınızdan kaldırın.

İstediğiniz tabloyu ya da arkadaşlarınızla harika dakikaları ölümsüzleştirdiğiniz fotoğrafları yeni çerçevelerinize yerleştirip duvarınıza asabilirsiniz. Onunla çekilen fotoğraflarınızı yırtıp atabileceğiniz gibi, kutunun içine koyup ortadan kaldırabilirsiniz.

Birlikte satın aldığınız objeleri ortalıkta tutmamanızda fayda var.

Ama gerçekten kullandığınız ve işe yarayan eşyalarsa yerlerini değiştirin, boyayın veya yenisini satın alın. Ayrıca yatak odanızı boyayın, yeni nevresim takımları alın, başucunuza sevdiğiniz kitapları dizin, lambanızı kendinize göre ayarlayın.

Ya da kaldırmayın... Hatta gözünüze gözünüze sokun… Bir süre sonra size eskisi gibi bakmadığını göreceksiniz...

Gerçeklerle yüzleşin...

ACILI AŞK ŞARKILARI DİNLEMEYİN VE ÖFKENİZİ KONTROL EDİN…

Acıklı aşk şarkıları sadece acınızı arttırmakla kalmaz, her dinleyişte eski sevgilinizi size yeniden hatırlatır, iyileşen yaranızı yeniden kanatır. Mevlana'nın dediği gibi hiddet ve asabiyette ölü gibi olun. Öfke, ihtiyaçlar veya arzular engellendiğinde, incinme, terk edilme, tehdit gibi durumlarda gösterilen kızgınlık veya saldırganlık olarak tanımlanabilir.

Bu nedenle acılı aşk şarkıları dinleyip, öfkeli olduğunuzda hareketlerinizin kontrolünü kaybedebilirsiniz, manasız şeyler yapabilirsiniz. Hatta normalde aklınızdan geçmeyecek kadar fena sözleri söyleyebilir, kavga edebilirsiniz. Ayrılık karşısında sabretmek sizi affetmeye yöneltir ki bu da yaşam sanatının bir başka becerisidir ve mutluluğun anahtarlarından biridir.

Ya da acılı aşk şarkılarını dinleyin. Derbeder olun.

Salya sümük ağlayın. Hatta o şarkıların sözlerini mesaj atın ona... İyice dibe vurun...

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LÜZUMSUZ BİLGİLER

ABD'NİN Arkansas eyaletinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, bin 800 kişinin yaşadığı Earle kasabasının belediye başkanı seçildi:

"Bir yerden başlamanız lazım. Şimdi olabilecekken 30 ya da 40 yaşında belediye başkanı olmak istemedim."



TESPİTLİ YORUM

@Urhnbrk Erkek adam görüntülü konuşmayı sevmez, sağ altta tipini görür, morali bozulur.

Çabucak aramayı sonlandırmaya çalışır.



ALKIŞLIYORUM

BENİM tek olan hattıma ulaşamayınca telefon değiştirip ikinci hattından benim aynı hattımı arayıp "Kızım telefonun neden kapalı?" diye soran ve ben "Açık işte, konuşuyoruz" deyince de "Haa dur o zaman arayayım" deyip ilk hattından benim yine aynı ve tek hattımı arayan dünyalar tatlısı teknoloji düşmanı, benim canım annem olur!

