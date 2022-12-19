KREDİ kartı kullanım alışkanlıkları, kişiye göre oldukça değişir. Herkesin kredi kartını kullanım amacı farklıdır.
Kredi kartı kullanım alışkanlıklarına göre kullanıcı tiplerini sizin için listeledik!
Paraya acımayan:
VUR patlasın çal oynasın be!
Yarı tutumlu:
BU kullanıcı tipi kredi kartından her ay düzenli olarak ödemelerini yapar, ardından da mutlaka eğlenmek için belli bir miktar ayırır. Bu kişi tipine yarı tutumlu diyoruz.
Ekstra dikkatli:
HER şeyi didik didik eden bir kullanıcı tipidir bu.
Bizden uzak Allah'a yakın diyelim, zor.
Her şeyi taksitlendiren:
BU kullanıcı tipleri peşin fiyatına neresi, kaç taksit yapıyor, her şeyden haberdarlardır.
Sürekli limit artıran:
SONUNU düşünen kahraman olamaz düsturuyla yola çıkan bu kişiler, düzenli olarak limit artışına bayılırlar.
Herkese bir şey ısmarlayan:
GÖNLÜ geniş insanlar iyi insanlardır. Ama başkalarını mutlu ederken kendilerinin ay sonunda gelecek ekstrelerinin ne kadar fazla olacağını pek düşünmezler... Maaş günleri birazcık canları sıkılır genelde...
Durmadan online alışveriş yapan:
BU kullanıcı tipleri sadece online alışveriş yapmakla da kalmazlar. Arkadaş gruplarına devamlı da bir öneride bulunurlar. Nerede, hangi ürün ne kadar indirime girmiş tek tek bilirler.
Sürekli hesap yapan:
BU kullanıcı tipleri biraz fazla dikkatlilerdir. Sürekli her şeyi hesaplarlar. Ay sonunda ödeyecekleri faiz oranlarını bile gayet ile bilirler.
Dünya umurunda olmayan:
BAZI anlarda insan yaşadığı hayatta neden yaşadığını sorgular. Ve bazen bir çılgınlık yapası gelir, hayata bir kere geliyorum der ve düşünmeden harcar.
Ölümlü dünya değil mi neticede?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
FİNLANDİYA Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ocak başından şubat sonuna kadar babalık iznine ayrılacağını bildirdi. Bakan Kaikkonen, "Çocuklar sadece bir süreliğine küçük olacaklar ve ben bunu sadece fotoğraflarla hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
TESPİTLİ YORUM
BÜYÜK bir vücuda sahip olduğu ve karakteri yüzünden olmadığı için bir kadın seçen sizin için, büyük karpuzu kimsenin yalnız yemediğini bilin.
ALKIŞLIYORUM
DOLMUŞ tıklım tıklım. 6 yaşındaki kızımla sohbet ediyoruz. İçerisi sessiz olduğundan sadece bizim sesimiz duyuluyor.
Okulunda yaramazlık yaptıklarında öğretmeninin verdiği cezaları konuşuyoruz.
Kızıma bizim de öğrencilerimize bazen ceza verdiğimizi söylüyorum ve "Örneğin çok yaramazsa, 3 gün okula gelmeme cezası veriyoruz" diyorum. Kızım hayretle, "Ne yani! Şimdi bu ceza mı?" diye bağırıyor. Çoğu liseli ve üniversiteli gençlik olan yolcular o anda kopuyor.
Kredi kartı kullanıcı tipleri
KREDİ kartı kullanım alışkanlıkları, kişiye göre oldukça değişir. Herkesin kredi kartını kullanım amacı farklıdır.
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