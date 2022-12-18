Apartman sakinleri

APARTMAN girişinde duvar kağıdı misali etrafı kaplayan duyuruların yenilenip yenilenmediği göz ucuyla sık sık kontrol edilir.

BİR türlü bitmek bilmeyen tadilatlar yüzünden apartmanın herhangi bir yerinden gelen matkap sesi bitmeyen çiledir. Pazar sabahı bile o ses eksik olmayabilir.

YANLIŞLIKLA çalınan zilden dolayı defalarca gereksiz yere kapı otomatiğine basmak zorunda kalırsınız.

BİRİKEN faturalar, postalar arasından size ait olanı bulmaya çalışırken elinizden epey zarf geçer.

APARTMAN boşluğundan gelen 'her türlü' ses eksik olmaz.

ÇEKİÇLE fındık, ceviz, badem ne varsa kırmayı adet edinmiş komşular akşamların vazgeçilmezidir.

EVİN sorunlu alkolik oğlunun gecenin bir yarısında bütün apartmanı ayağa kaldıran gürültüleri rahat uyutmaz.

MERDİVENLERDEN çıkarken etrafı kaplayan yemek kokusu çoğu zaman iştah kapatır.

ÇALAN kapıyı açtığınızda siparişle karşılaşırsınız ancak yanlış daireye geldiğini gördüğünüzde canınız çekmiş halde geri kapatırsınız.

YÖNETİCİNİN tavırları, aidat ve apartman toplantısı ebedi problemlerdir.

KAPI önü market ilanlarından geçilmez.

BÜTÜN uyarılara rağmen sigaranın küllerini savuran, balkondan sofra bezi silkeleyen kişiler sinirleri zıplatır.

ASANSÖR yoksa ya da bozulduğunda merdivenlerden çıkması ayrı bir problemdir.

Asansörü kendi katında tutanlar da hiç çekilmez.

ÜST kattaki veletlerin koşturma sesleri ya da sürüklenerek çekilen koltuk seslerinin daimi rahatsızlığına alışmışsınızdır.

Misafir gelmişse ses birkaç kat artar.

İNİP çıkarken devamlı bir selamlaşma halindesinizdir.

İlk defa gördüğünüz birine selam versem mi vermesem mi ikilemini günaşırı yaşarsınız.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

66 yaşındaki bir kadın mide ve bağırsak şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar hastaya gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ummadıkları bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının midesinde ve bağırsaklarında toplam 55 tane pil vardı. Doktorlar yaşlı kadın mide krampları yaşamaya başladığında, pillerin ağırlığı nedeniyle şişmiş midesinin kasık kemiğinin üzerine çıktığını keşfetti. Korkulan olmadı ve pillerin dışkılama yoluyla vücuttan çıkacağı ön görüldü.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren TANIŞMA, hoşlanma, açılma, flört, sevgililik, ciddi düşünme, aileyle tanışma, evlilik teklifi, söz, nişan, nikah. Bu levelleri geçip evlenebilen kişilere çeyrek altın değil olimpiyat madalyası takmam lazım aslında.

Büyük başarı.



ALKIŞLIYORUM

HARARETLİ bi tartışmanın ortasında yemeğe oturduk...

Ben çalkalayıp ayranımı açtım.

O da bir taraftan bana laf yetiştirirken bir taraftan da çalkalayıp kutu kolasını açtı...

Farkettim ama söylemedim işte canıma değsin.