Diyet bahaneleri

KAN şekerim düştü.

DİYETİ yarı yolda bırakan kişilerden sık sık 'Kan şekerim düştü' yakınmasını duyarsınız.

Aslında siz akıllı bir diyet yaparsanız, kan şekeri kolay kolay düşmez. Ancak canınız birden tatlı istediğinde aklınıza gelen ilk bahane kan şekeriniz olur.

DİYET beni depresyona sokuyor.

MUTLULUK hormonu salgılamanıza yardımcı olan çikolata gibi tatlıları ya da makarna, ekmek gibi karbonhidratları birdenbire hayatınızdan çıkarırsanız, diyetinizin üçüncü gününde kendinizi umutsuzluk içinde bulmanız çok doğaldır.

SİGARAYI bıraktım, asla diyet yapmam.

SİGARANIN iştahı kapattığını düşünenler, sigarayı bırakırken en çok kilo almaktan korkarlar.

Oysa, uzmanlar sigarayı bırakma döneminin yeme alışkanlıklarını değiştirmek için en uygun zaman olduğunu düşünüyorlar.

ÇALIŞTIĞIM için diyet yapamıyorum.

ÇALIŞAN kişiler sürekli ofiste oldukları için diyet programına sadık kalamadıklarından yakınırlarken, çalışmayanlar diyetleri sırasında kendilerini meşgul edecek bir şeylerin olmamasından dert yanıyor.

Aslında hem çalışan hem de çalışmayan kişilerin kolayca uyabilecekleri diyet programları mevcuttur, önemli olan günlük temponuz ve programınıza göre bir diyet stili seçmenizdir.

KİLOLARIM, genlerimden geliyor.

AİLECE kiloluysanız, kilo vermek sizin için sadece fizyolojik yönden yük olmaz, aynı zamanda psikolojik olarak da bu dönemden fazlasıyla etkilenirsiniz.

Ama bu durum, sizin hiç kilo veremeyeceğinizi göstermez. Ailenizde kalıtsal olarak gelişen bir şişmanlık söz konusu olsa da, siz sağlıklı bir diyet programıyla ve düzenli egzersizlerle kilolarınıza veda edebilirsiniz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İRLANDA'DA yaşanan olay duyanları şaşırttı! Gözünü para hırsı bürüyen ev sahibi, genç kadının kiracı olarak kalmakta olduğu odadaki çift kişilik yatağın bir tarafını kendisiyle hiçbir konuşma yapmadan tanımadığı bir başka müşteriye kiralamak istedi.



TESPİTLİ YORUM

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@MURPHYSOZLERIX



ALKIŞLIYORUM

ABLAMIN söz gecesi ortalıklarda "Kakam var" diye dolaşıp durdun, alıp seni tuvalete götürdüm, sürekli "Bitti mi?" diye sordum. "Hayıy bitmedi" deyip durdun. Yarım saat kakanı bekledim, söz törenini kaçırdım.

Üstelik kabız olmandan korkup doktora götürmeyi düşündüm bir de. Tekrar sordum sabırla, "Bitmedi mi?" diye ve senden gelen cevap "Bu bitti ama hepsini yapacağım bir daha hiç gelmesin" oldu! Oldu bebeğim, biz bunu küçükken nasıl da akıl edemedik de yıllardır yapmaya devam ediyoruz...