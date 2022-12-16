Özel günleri unutanların fantastik bahaneleri

"NE unutması?" SORUYA soruyla karşılık vererek zaman kazanma taktiği!

BİR klasik: "Telefonu değiştirdim bütün numaralar gitti yaaa..." ŞİMDİ mi? Şimdi aniden geri geldiler, ben de anlamadım valla.

"KANKA ben senin doğum gününün 10 Şubat olduğunu biliyorum da, 10 Şubat'ın geçen ay olduğunu bilmiyordum?" VALLA kendi doğum günümü de kaçırdım kanka.

"ANNECİĞİM ben sana sürpriz yapacaktım da sonra aşırı hasta oldum, ateş başıma vurmuş." ANNE kişi panikler, çorba yapmaya koyulur, yapay gündem oluşur, konu kapanır... Bakınız bunlar hep vicdansızlıktır.

"SEVGİLİM ben sana hediye almaz mıyım, aldım da internetten aldım, 3 gün dediler, 3 aydır bekliyorum valla..." -VALLA. (Sessizlik) - Lastik de patladı?

"YOOO unutmadım, mesaj atmıştım, gelmedi mi sana, gelmiş olması lazım?" SENİN telefonun bozuksa bana trip atmayacaksın panpa!

"Ama sen yıl dönümü olarak ilk buluşmamızı mı alıyorsun, ben tanıştığımız günü alıyordum?" KARPUZ var, yer misin aşkım?

"NEEE DOĞUM GÜNÜN MÜYDÜ? Facebook söylemedi kii?" AMA şapşikliğin bu kadarı!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

GÜN geçmiyor ki yeni bir Tik Tok bombası çıkmasın.

Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda, düğün mekanının önünde siyah bir arabanın durduğu göze çarpıyor.

Herkes damadın arabadan ineceğini beklerken araba önünde duran damadın arkadaşları, arabanın arka kapısını açıp bir tabut indirdi.

Davetliler, şaşkınlıkla olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir anda damat tabuttan çıkıp gelin ile evlilik yemini yapacakları yere geçti.



TESPİTLİ YORUM

@yasinamahasaki ERKEK adam tıraş olduktan sonra berbere "Eline koluna sağlık" deyip kapıdan çıktıktan sonra "Senin yapacağın işi" diye sitem eder.



ALKIŞLIYORUM

@acerseverr YOLDA okula giden bebeleri gördüm, yağmurda ıslanmasınlar bunlar bizim geleceğimiz diye arabaya aldım.

Daha okula gitmeden öğlen okuldan kaçma planı yaptılar.

O kadar doğru çocukları almışım ki!