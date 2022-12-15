Dünyanın en ilginç 10 yeni yıl geleneği

İSPANYA'DA yeni yıla girdikten hemen sonra 12 adet zil çalıyor, bu sırada İspanyollar her zil çaldığında, ellerinde tuttukları 12 adet üzümü iyi şans getirmesi için yiyorlar.

İNGİLTERE'NİN güneyindeki Brighton'da, insanlar 31 Aralık'ta buz gibi denize giriyor ve iyi şans getirmesi için dalgalara karşı durmaya çalışıyor.

ALMANYA'DA hayvan kılığına girip her tarafına da dikenli otlar bağlayan birilerini görürseniz, bilin ki yeni yıla hazırlanıyorlar.

DANİMARKA'DA yeni yıla şanslı bir şekilde girmek isteyen herkes, evinin önünde tabak kırıyor.

ŞİLİ'DE ise yeni yıla girmeden tüm evi süpürmek kötü şansları da süpürmek anlamına geliyor.

JAPONYA'NIN Kyoto kentinde yeni yıl için yüzlerce Noel Baba, düzenlenen maratonda yarışıyor.

İTALYA'NIN Urbania kentinde cadı kılığına giren tatlış teyzeler, çocuklara şeker dağıtıyor.

YİNE Japonlar saat tam 00:00'da kocaman kahkahalar atmaya başlıyorlar!

GÜNEY Afrika'da ise yeni yıla girerken herkes eski ev eşyalarını pencereden dışarı atıyor!

KOLOMBİYA'DA yılbaşı gecesi ellerinde valizlerle sokaklarda koşan insanlar görebilirsiniz!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

"BAHÇE salyangozları 14 bin dişe sahiptirler, hatta bazı salyangozlar yaşamları boyunca 25 bin diş çıkarır.

Newcastle Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Gordon Port, çoğu salyangoz türünün insanların diline benzer bir dili olduğunu ancak salyangozların dillerinin sıralar halinde dişlerle kaplı olduğunu söyledi. Ayrıca salyangozların dişleri yemek yerken aşındığı için düzenli olarak diş değiştirdiklerini de ifade etti.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam hangi kıyafete ihtiyacı olduğunu önceden bilerek alışverişe gider.

Mağazaya girip kıyafeti alıp çıkması toplam 3 dakikadır. Geri kalan vaktinde bir teknoloji mağazasına gidip almayacağı bilgisayarlara bakar.



ALKIŞLIYORUM

@KerbelaMahkumu 3 YAŞ grubu çocuklara bir şey yaptırmak istediğinizde sizin seçtiğiniz 2 alternatifi ona sunmanız ve bu ikisinden birini seçmesini istemeniz gerekiyormuş.

Kendi seçimini yaptığını düşündüğü için problem yaratmıyormuş.

Bizin hatun aynısını bana yapıyor şerefsizim.

Yaşım 37.