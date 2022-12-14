Vav TV İzle
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 14 Aralık 2022, Çarşamba

Türk Youtuber’ları itici yapan detaylar

YOUTUBE ile az çok haşır neşirseniz, Türk Youtuber'lara muhakkak rastlamışsınızdır. İşte bu arkadaşlara Ekşi Sözlük yazarlarının benim de yüzde yüz katıldığım bazı eleştirileri var:
Gülmeme çelınç, ağlamama çelınç, 4827372 saat uykusuzluk çelınç.
2763722 saat açlık çelınç.
Yeni köpek aldım videosu.
Arkadaşımı öldürdüm, Allah belanızı versin. ;
nesekamourinho
"Merhaba arkadaşlar" ile başlayan herhangi bir video başlangıcı yeterli sanırım.
lithosphere
Beğendiyseniz like'lamayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın, bazısında da; beğenmediyseniz dislike'a basabilirsiniz. Sanki lütfediyor efendi.
yalcin abinin ablasi
Aynı fabrikadan çıkmış gibi olmaları. Özgünlük sıfır. anladık böyle bir misyon edinmişsin, her mesleğe saygımız var ama çalıp çırpmadan biraz kendin olmalısın.
Siyah motorlu adam
Özellikle biz bir aileyiz diye prim yapan tiplerdir. Madem aileyiz kazandıklarından bize de paylaştır.
s1mple
Özellikle oyun youtuberları için "xxxx tane beğeni gelirse devamını hemen çeker yayınlarım, yoksa beklersiniz" şeklinde rüşvet istemeleri.
slasyos
Gamer'lar için konuşmak gerekirse komik olmaya çalışırken saçmalamak. pewdiepie ve çok tuttuğu için onu taklit eden onlarca oyuncuyu buna örnek verebiliriz.
Özgün olanlar canımı yesin.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bu gerçek sizi oldukça şaşırtabilir.
Su, oldukça değerli ve sınırlı bir kaynak olduğu için Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebat üyeleri kendi idrarlarını kullanarak suyu mümkün olduğunca geri dönüştürüyorlar.
Su geri dönüşüm süreci yaklaşık 8 gün sürüyor.
Astronotlar bir yıllık görev boyunca 730 litreye kadar geri dönüştürülmüş idrar ve ter tüketebilirler.

TESPİTLİ YORUM
@ferideselseyler Biz doksan dakikalık bir şey izleyip beş saat kritik yapsak erkekler çok dalga geçerdi...

ALKIŞLIYORUM
@feykasli1 Kızımın bileziği kopmuş getirdi yapmaya çalışırken daha kötü kopardım.
Kızdın mı bana diyorum hayır sana verdiğim için kendime kızdım diyo

@tirilim Markette direkt "akbil dolduruyor musunuz" diyecegime daha kibar olduğunu düşünüp "akbil dolduruyor olabilir misiniz" dedim. Adam da "yok, olamayız" dedi…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Türk Youtuber’ları itici yapan detaylar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA