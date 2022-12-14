Türk Youtuber’ları itici yapan detaylar

YOUTUBE ile az çok haşır neşirseniz, Türk Youtuber'lara muhakkak rastlamışsınızdır. İşte bu arkadaşlara Ekşi Sözlük yazarlarının benim de yüzde yüz katıldığım bazı eleştirileri var:

Gülmeme çelınç, ağlamama çelınç, 4827372 saat uykusuzluk çelınç.

2763722 saat açlık çelınç.

Yeni köpek aldım videosu.

Arkadaşımı öldürdüm, Allah belanızı versin. ;

nesekamourinho

"Merhaba arkadaşlar" ile başlayan herhangi bir video başlangıcı yeterli sanırım.

lithosphere

Beğendiyseniz like'lamayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın, bazısında da; beğenmediyseniz dislike'a basabilirsiniz. Sanki lütfediyor efendi.

yalcin abinin ablasi

Aynı fabrikadan çıkmış gibi olmaları. Özgünlük sıfır. anladık böyle bir misyon edinmişsin, her mesleğe saygımız var ama çalıp çırpmadan biraz kendin olmalısın.

Siyah motorlu adam

Özellikle biz bir aileyiz diye prim yapan tiplerdir. Madem aileyiz kazandıklarından bize de paylaştır.

s1mple

Özellikle oyun youtuberları için "xxxx tane beğeni gelirse devamını hemen çeker yayınlarım, yoksa beklersiniz" şeklinde rüşvet istemeleri.

slasyos

Gamer'lar için konuşmak gerekirse komik olmaya çalışırken saçmalamak. pewdiepie ve çok tuttuğu için onu taklit eden onlarca oyuncuyu buna örnek verebiliriz.

Özgün olanlar canımı yesin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bu gerçek sizi oldukça şaşırtabilir.

Su, oldukça değerli ve sınırlı bir kaynak olduğu için Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebat üyeleri kendi idrarlarını kullanarak suyu mümkün olduğunca geri dönüştürüyorlar.

Su geri dönüşüm süreci yaklaşık 8 gün sürüyor.

Astronotlar bir yıllık görev boyunca 730 litreye kadar geri dönüştürülmüş idrar ve ter tüketebilirler.



TESPİTLİ YORUM

@ferideselseyler Biz doksan dakikalık bir şey izleyip beş saat kritik yapsak erkekler çok dalga geçerdi...



ALKIŞLIYORUM

@feykasli1 Kızımın bileziği kopmuş getirdi yapmaya çalışırken daha kötü kopardım.

Kızdın mı bana diyorum hayır sana verdiğim için kendime kızdım diyo



@tirilim Markette direkt "akbil dolduruyor musunuz" diyecegime daha kibar olduğunu düşünüp "akbil dolduruyor olabilir misiniz" dedim. Adam da "yok, olamayız" dedi…