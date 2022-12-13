İyilik mi enayilik mi?

Hiçbir konuda elini cebine koymayan duyarsız arkadaşınızın yediği hamburgerin parasını verdiğinizde:

BURADA kınamamız gereken elini cebine koymayı bilmeyen o arkadaştır. Lanet olsun deyip 100'üncü kez o hamburgerin parasını veren insan değildir.

Ömrünü yalan söylemeye adamış yalancı bir insana son kez inandığınızda:

BU enayilik değil daha çok iyi niyettir. Bir gün sizin de inanılmaya ihtiyacınız olabilir.

Utandığınız için verdiğiniz borçları isteyemediğinizde:

SİZİN yeriniz cennet. Boş verin insanların ne söylediğini.

Verdiği parayı küfür ederek geri isteyen insanlara laf etmek yerine, size laf ediliyorsa bu sizin suçunuz değil, inşallah siz istemeye gerek kalmadan bütün paralar size geri döner.

Sizden yardım istendiğinde, kim olduğuna bakmadan hayır diyemediğinizde:

ÇÜNKÜ iyi insanlar yardım ederken insan ya da hayvan seçmez.

Sadece çıkarcı insanlar insan seçer.

Zor bir amaç uğruna yıllarınızı heba ettiğinizde:

BİR şey için sadece 3 saatlerini verebilen insanların sizi anlamadıkları için kullanacakları ilk boklama kelimesi 'enayi' olur.

En yakın arkadaşınızın arkanızdan çevirdiği numaraları fark etmediğinizde:

SİZ fark ettiniz madem, gidin uyarın değil mi? Arkasından iş çevrilen insana bir de enayi demek gerçekten harika bir tavır.

Herkes için bir şeyler yapıp, yine siz kötü olduğunuzda:

HERKESİ mutlu etmeye kalkarsanız kimseye yaranamazsınız diyenler olacaktır. Bu lafı ediyorsunuz bari size yaranmış olsun. O yaranamadığı insanların arasında siz de varsınız.

Boşluk anınızda dolandırıldığınızda...

Evet dolandırılırsanız, bu sizin suçunuz olur:

DÜNYANIN çok az yerinde mağdur kişi bu derece boklanır.

Uyanık olsaymış diyenler, sizin arkanızdan enayi deyip gülenler, ortamlarda bunu zevkle anlatanlarla doludur çevreniz. Sonra haber alırsınız telefonla kredi kartı bilgilerini kaptırmış diye.

Siz gülmezsiniz, üzülürsünüz.

Bir hayırsıza gönül verdiğinizde:

SANKİ gönül ferman dinliyor. Yazık günah, bari aşık olmuş insanlara bunu demeyelim.

Bir malı ederinden fazlasına aldığınızda:

SİZ 500 TL'ye aldığınız o marka çantanın ederinden eminsiniz sanki? Birçok durumda bunun marka ürünler için değil, markasız ürünler için söylenmiş olması toplumun çoğunun zaten enayi olduğunu gösterir. Fakat siz genelin enayiliklerine laf etmeyin, yine siz enayi olun.

Bir dilenciye para verdiğinizde:

EVET aslında hepsi bizden zengin değil mi, bunu meslek edinmişler, insanları kandırıyorlar... Tek siz farkındasınız zaten, öleceksiniz uyanıklıktan. Ayrıca umarız göründükleri kadar fakir değillerdir.

Enayi olarak verdiğimiz üç kuruştan şikayetçi değiliz, siz neden enayilerin giden üç kuruşundan şikayetçisiniz anlaşılır gibi değil.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

BİTKİLERDE ve hayvanlarda zehirli türler bildiğiniz üzere epey yaygındır.

Fakat insanların da evrimleşerek zehirli olabileceklerini biliyor muydunuz?

İnsanlar hiçbir zaman çıngıraklı yılanlar veya ornitorenkler kadar zehirli olamayacak olsa da son araştırmalar insanların evrimleşerek zehirli olması için gerekli faktörlere sahip olduğunu gösteriyor. Yani insanların zehirli olması tamamen evrime bağlı...



TESPİTLİ YORUM

@yaziliolmayan BABALARIN yanlışlıkla erken uyandığında tüm evi olağanüstü hal ilan edilmişçesine uyandırması...



ALKIŞLIYORUM

@tangunes BUGÜN istifa ettim. Tüm birikimlerim tükenene kadar dünyayı dolaşmaya karar verdim.

Hesaplamalarıma göre, yarın saat 14.00 civarında eve geri dönerim.