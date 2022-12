Nesli tükenen seyyar satıcılar

AYAĞIMIZA gelen overlokçu: Halıflekslerin tüm evleri kapladığı dönemlerin efsanesiydi bu araçlar. "Hanımların dikkatine! Overlok makinası ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halıfileks kenarına overlok çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir."

EL emeğiyle dönen dönme dolap: Çocukken bu amcaların yolunu dört gözle beklerdik. O zamanlar lunaparklar pek yaygın değildi, olanlar da pahalıydı.

ESKİLERİ alıp mandal, leğen vs. veren eskici:

"Eeeesskiler aliyom eskiiciiiieee!" sesini duyan, evindeki eskileri toplar dışarı çıkardı. Verilen eski kıyafet ve eşyalara karşılık mandal, leğen vs gibi plastik eşya verirlerdi.

BAKIR kapların doktoru kalaycılar: Genellikle Roman olurlardı. Gittikleri mahallelerde en az bir hafta çadırlarda kamp kurarak bakır kap-kacakları kalaylarlardı.

MAHALLELİYİ buluşturan gofret arabaları:

Transporter tipi bir aracın arkasında ucuz fiyata gofret, bisküvi, çikolata vs. satarlardı.

Genelde mahalleye teşriflerinin ardından çaylar demlenir, kapıda konu komşu hep beraber ziyafet verilirdi.

KÖYLER için AVM görevi gören çerçiler: İncik boncuktan çarşafa kadar geniş bir ürün yelpazeleri olurdu. Özellikle doğudaki köyler için epey önemliydiler.

Çerçilere ithafen yazılmış şarkılar, ninniler bile vardır.

PAZARLIK erbabı, fal ustası bohçacılar: Roman kadınlar, sırtlarında içi çarşaf, şilte ve perde dolu bohçalarıyla mahalle mahalle dolaşırlardı.

Özellikle çeyiz düzenler için büyük nimetti bu ablalar. Genel de çok iyi fal da bakarlardı.

KADINLARI yün çırpma derdinden kurtaran hallaçlar:

Belli bir ücret karşılığında yıkanmış yünleri bir güzel çırparlardı. Şimdiler Sibirya soğuğunu bile geçirmeyen yün yorganlardan da seyyar hallaçlardan da eser kalmadı tabii.

DONDURMALARI erimeden nasıl sakladığını merak ettiğimiz seyyar dondurmacılar: Ucuz fiyata dondurma veren seyyar dondurmacılar, gelince annebabamızın yakasına yapışıp top top dondurmaları külaha dizdiriyorduk.

SÜTE su karıştırsa da vazgeçemediğimiz sütçüler:

Sabah erken saatlerde, traktörün arkasındaki deposu ya da araba içindeki büyük güğümleriyle gelir, bütün mahallenin süt ihtiyacını karşılarlardı.

SAKAR çocukların panzehiri mobil camcılar:

Eskiden tüm evlerde tahta çerçeveli ve çok kırılgan camlar vardı. Çocuklar da sokaklarda daha fazla zaman geçirdiği için sık sık birinin camı kırılırdı. Sonra kimi kendi imkanıyla değiştirirdi camını, kimi de sokak sokak gezen seyyar camcıları beklerdi.

ODUN kırma zahmetinden kurtaran hızarcılar: Ellerinde elektrikli testerelerle gezerlerdi. Böyle söyleyince kafanızda ürkütücü bir profil oluşmuş olabilir ama testereyle ağaç buduyor ya da odun doğruyorlardı. Balta ya da testereyle saatler süren iş hızarcılar tarafından çok daha kısa sürede hallediliyordu.



