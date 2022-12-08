Gülümsemek

Kadınlar, erkeklerden daha fazla gülümser!

Genellikle kadınlar erkeklerden daha fazla gülümsüyormuş ancak aynı iş yerlerinde çalışan erkeklerin kadın iş arkadaşları kadar gülümsediği ortaya çıkarılmış çünkü kadınlarla aynı statülere sahip olan erkeklerin kadınlardan etkilendiği anlaşılmış.

Gülümsemek, makyajdan daha fazla çekicilik katıyor!

Yapılan bir araştırma sonucuna göre erkeklerin %69'u kadınların gülümsemelerini makyajlı hallerinden daha fazla çekici bulduğu ortaya çıkmış.

Her bebek doğuştan gülme yeteneğine sahiptir!

Yeni doğan bebekler birçok davranışı ve sesi etraflarından öğrenmelerine rağmen doğuştan gülümseme yeteneğine sahip olduklarına inanan bilim adamları mevcut.

Zorla da olsa gülümsemek psikolojiyi düzeltir!

İnsanın kendisini gülümsemeye zorlamasının bulunduğu depresif ruh halinden çıkmasına yardımcı olduğu anlaşılmış.

Gülmek bulaşıcıdır!

İsveç'te yapılan bir araştırma sonucuna göre gülümsenin bulaşıcı olduğu kanıtlanmış. Etrafınızda enerjisi yüksek ve gülümseyen insanlar varsa surat asmak daha da zorlaşıyormuş.

Gülümsemek stresi azaltır!

Gülümsendiği zaman vücutta salgılanan mutluluk hormonu yani endorfin salgılanmaya başlıyor. Endorfin salgılanmaya başladığı zaman da kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlarken stresin de azalmasına destek olmuş oluyor.

Gülümsemek surat asmaktan daha kolay!

Gülümsemek surat asmaktan daha az efor sarf ettirdiğinden daha kolay çünkü surat asarken daha fazla yüz kası çalıştırmak gerekiyormuş.

Gülümserken 5 ile 53 yüz kası çalışıyor!

Bazı zorlama gülüşlerde sadece 5 kas çalışsa da gerçek bir gülümseme de 53 yüz kası çalışıyor.

Gülümsemek bağışıklık sistemini güçlendirir!

Gülümsemek ruh sağlığına iyi geldiği kadar vücudu rahatlattığı için de daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmayı sağlıyor.

Gülümsemek evrenseldir!

Farklı kültürlerin farklı beden dilleri olsa da dünyanın neresinde olursak olalım gülümsemek her zaman mutluluk ve onay vermek anlamına geliyor.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2006'da bir kadın Washington- Dallas arasındaki uçuşta gaz çıkardığını kibrit yakarak saklamaya çalışınca, uçak acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.



TESPİTLİ YORUM

Senden daha fazlasını bekliyordum", tek başına yanlış bir tahminde bulunan ve daha sonra bunun gerçekten senin hatan olduğuna karar veren kişidir.



NE KADAR OLDU?

İngiltere'de ateşin yanışını seyretmekten büyük zevk alan bir itfayeci, 11 defa kasti olarak yangın çıkartalı 21 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Motosiklet ehliyet sınavına motorlarıyla gelen sürücü adaylarını mı, sınav yapılan binanın önündeki yolda ehliyet kontrolü yapan uyanık yurdum polisini mi, "Motorları ittirerek götürürsek bir problem olmaz." diyerek 15-20 kişilik motor ittirme konvoyu oluşturan beni mi yoksa "Benzinci 300 metre ileride..." diyen yaşlı amcayı mı magmalara yollarsınız bilemem artık.

Ya da siz yollamayın biz konvoy olarak gideriz, ittire ittire...