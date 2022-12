Hayatı zindan eden ofis tipleri

HERKESİ durmadan aşağılayan ve kendini hep en üstte gören.

PATRON ve üst düzey yetkili yalakası.

NORMAL ses tonuyla konuşmayı öğrenemeyenler.

HERKES yerine iş yapan.

HER zaman her yerde konuşmalar arasına İngilizce kelimeler serpiştirenler.

WHATSAPP grubuna yazdığı mesajla kalkıp mesajla yatanlar.

OFİSTE neler dönüp bittiğini adı gibi bilen çaycı.

BİLGİSAYAR başında iş yapıyormuş gibi görünüp internetten alışveriş yapanlar.

DURMADAN görgüsüzlük yapanlar.

HER hafta halı saha ayarlamaya çalışan evde oturmak istemeyen abiler.

YEMEĞİ, kahveyi, çekilen fotokopiyi bile beğenmeyen tip.

HALLEDERİZ abiciler.

Gider bir iş istersiniz, hallederiz derler. 3 saat geçer hala iş gelmemiştir, söylersiniz, yeniden hallederiz der. Hep hallederiz der ama hiç halledemezler...

ÖLÜMÜNE dedikodu yapanlar.

SAAT 5 olunca koşarak ofisten ayrılanlar. İşini bitirmese bile koşa koşa uzaklaşırlar ofisten.

HİÇBİR şeyi umursamayanlar.

HER an pusuda bekleyen avcılar.

B,R işi yaya yaya yapan en üşengeçler.

Bir fotokopiyi bile 30 dakikada çekebilirler, içlerinden hiç iş yapmak gelmez.

HERKESİN arkasından iş çeviren kindarlar.

Eğer bunlardan biriyle kavga ederseniz yandınız, bizden söylemesi!

AŞIRI kuralcılar.

Her şey kurallara uygun olmalı, bir çizgi bile yanlış çekilmemelidir. Bunlarla çalışmak çok zordur çok!

HİÇBİR zaman komik olmayan esprilerin sahibi.

Bir de bunları en yersiz zamanlarda yapar...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

'TERMINAL' filminde Tom Hanks'in karakterine ilham veren adam bir havaalanında 18 yıl yaşadı.

Adı Mehran Karimi Nasseri ve kendisi 8 Ağustos 1988'den Temmuz 2006'ya kadar Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda yaşayan İranlı bir mülteciydi!

İran'dan kaçtıktan sonra birçok ülkeye sığınma talebinde bulundu ve İngiltere'ye gitmeye çalışırken pasaportunu kaybetti. Bu da Paris'te mahsur kalmasına sebep oldu.



TESPİTLİ YORUM

@encombre_ ERKEKLER neden tanımadığı ya da sevmediği tüm erkeklerden lavuk diye bahsediyor.



ALKIŞLIYORUM

SİZİN hiç Şahin marka beyaz otomobili olan, ayrıldığınızda evinizin önüne gelip elinde içki şişesi, müziği sonuna kadar açan, karşı evin duvarına ''Seni seviyorum ...... '' yazan, üniversiteye gelip eve kadar takip eden, telefon edip arabesk şarkı dinletmiş olan kız arkadaşınız oldu mu? Hehe benim oldu işte. Ters giden bir şeylerin olduğunu anlayıp ayrıldım zaten.