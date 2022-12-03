Ankaralıların bıktığı şeyler

"ANKARA'DA deniz yok, denizsiz memlekette yaşanır mı?" Sanki kendisi Sahil Güvenlik dizisinde yaşıyor, her gün Boğaz'dan yüzerek geçiyor.

"ANKARA bozkır ya." Aman paşam, Ayder Yaylası'nın ortasında müstakil evde yaşıyorsun tabii sen, İstanbul'da metrekaresine tonla para döktüğün ufacık dairelerde değil...

"MEMUR şehri sıkıcı." Ay sanki koca koca plazalarda her gün başka bir parti dolu iş günü geçiriyorsun da Ankara'nın memur şehri olması zoruna gidiyor.

"ANKARA'DA 5'ten sonra hayat bitiyor, herkes 11'de yatıyor, gece hayatı yok." Sen nereye gideceğini bilememişsindir. Sanki Bağcılar'daki, Limontepe'deki evinin altında 7/24 açık bar var.

"ANKARALILARIN konuşması çok kaba, hepsi çok kaba insanlar." Aman aristokrat yanların mı incindi? Ankaralılar'ın "La bebe" demesine mi alındın?

"ANKARA insanı soğuk nevale olur." Samimiyetle gevşekliği karıştırıyor olabilir miyiz? Bir kere size ısındı mı Ankara insanının sohbetine doyum olmaz.

"ANKARA'NIN bir numarası yok, gri şehir, ama insanları sizi aksine inandırmaya çalışıyor." Yoo. Hiç öyle bir çabamız yok. Kapı açık, arkanı dön ve çık, istenmiyorsun artık.

"ANKARA megaköy ya." Evet, canım, hala eşek sırtında işe gidiyoruz.

"VAAY, AnGara bebesi misin la?" Yoo. AnKaralıyım, bebeysem de sana değilim.

"SEN Ankara ayazına alışkınsın, üşümezsin." Çünkü kış bir tek Ankara'ya geliyor ve Ankaralılar'ın derisi ejderha zırhı gibi.

ŞAiR demiş ki, "Ankara'- nın en çok İstanbul'a dönüşünü seviyorum." Yahya Kemal'in en sevdiğin şiirlerinden söz edelim mi biraz da? Aa, bilmiyor musun?

Biz de öyle düşündük.

"ANKARA'NIN Dikmen'i bi' daa gelirsem öp beni ehe ehe ehe." Bebeğim sen hep böyle densiz misin?

"ANKARA'DA manzara namına hiçbir şey yok." Bizim güzeller güzeli bir manzaramız var ki hem geçmişimizi hem de geleceğimizi aydınlatıyor.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

APPLE'IN kurucularından Steve Wozniak, okulun bilgisayar sistemlerini hacklemesinin ardından Colorado Üniversitesi'nden kovulmuştu.



TESPİTLİ YORUM

PARA mutluluğu satın almayabilir.

Ama bir Jaguar'da ağlamayı, otobüste ağlamaya tercih ederim.

Françoise Sagan



NE KADAR OLDU?

Barış Manço Hollanda'da geçirdiği kaza yüzünden dudağı yarılınca bıyık bırakmaya karar vereli 53 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@hheygidiheyy Eniştem, Dusseldorf Havaalanı'nda salamura yaprağı gösterip 'Bu ne?' diye soran polise yaprak sarma hareketi yapınca göz altına alınmış ahhaah.

@ayierdem Zonguldak'ta bir adam, kavgada birine vurmuş.

Vurduğu kişi geçici hafıza kaybı yaşamış, adamın lakabı o günden beri Format Hasan...