Arabada Türk adetleri

ARABADAN inip biraz uzaklaştıktan sonra kapıları kilitlemek.

Biraz da arabanın uzaktan kilitlendiğini yakın çevredeki herkese göstermek için midir bilinmez ama arabadan inip iyice ilerledikten sonra kilitlenir o araba.

VİTESİ değiştirdikten sonra eli ileri doğru sallamak.

Adeta Kartal-Kadıköy minibüsünü kullanıyormuşuz gibi, vitesi değiştirdikten sonra o eli tavuklara 'kiş kiş kiş' diyormuşuz gibi öne doğru sallarız.

RADAR görünce kaplumbağa hızına düşüp, radarı geçer geçmez ışık hızına ulaşmak.

Şişşşt radar var burda, düşür hızı düşür, kamera var. Tamam geçtik bas gaza bas!

ARABADAN inmek yerine camdan vücudunun üst kısmını çıkarmak.

Birisi arabayı önüne mi kırdı, camdan sana el kol hareketi mi yaptı? Arabadan inmek zahmetli ve zaman kaybettiren bir hareket.

Hemen vücudunun belden yukarısını camdan çıkar ve öyle iletişim kur.

YOLDA tanıdık birini görünce arabayı üstüne sürmek.

"Ahmet abi hoop" deyip arabayı üstüne doğru sürecek ve Ahmet abinin kaldırıma zıplamasını sağlayacaksın.

Sonra gülücükler, kahkahalar...

ARKADAŞIN tam arabanın kapısını açacakken gaza basmak.

Arkadaşın yol kenarında seni beklemektedir. Arabayı durdurursun. Tam kapıyı açmak için elini uzattığı an hafifçe gaza basarsın.

SÜREKLİ diğer arabalarla konuşmak, trafik hakkında yorum yapmak.

Sağdaki arabanın tipine, soldakinin sinyal vermeyişine, uçan kuşun kanat çırpışına bile kendi kendine söylenirsin.

KIRMIZI ışıkta beklerken el frenini çekip gaza basarak vuvv vuvv ses çıkarmak, hızlı ve öfkeli hissetmek.

Özellikle Şahin, Doğan marka arabalarla yapılır bu. Motoru bağırtırsın, etrafı egzoz dumanına boğarsın.

DİREKSİYONU müzik aleti olarak kullanmak.

Kimi zaman bağlama kimi zaman darbuka...

ARABAYI birden yolun kenarına çekip oyun havası oynamaya başlamak.

Şimdi radyoda en sevdiğiniz oyun havası çıktıysa, keyfiniz de yerindeyse, yolun kenarına çekip beş dakika kurtlarınızı dökmezseniz olur mu hiç?

EMNİYET kemeri taktığı için arkadaşa trip atmak.

Niye kemer takıyorsun kardeşim sen güvenmiyor musun bana? Ben kötü mü sürüyorum arabayı he?

YOLU kaybedince müziğin sesini kısmak.

Müzik bangır bangır çalarken gayet keyiflisindir aslında ama son çıkışı kaçırırsan tüm suçlu birden müzik olur.

Askere giderken arabanın arkasına şafak yazmak.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2014 yılında ABD'de Roambee Corporation isimli firmadan GPS cihazları çalınmış.

Firma, cihazların yerini takip ettikleri için hırsızlar birkaç saat içinde yakalanmış.



TESPİTLİ YORUM

@nicklertukenms Yakın arkadaşlar birbirinin sevgilisini sadece arkadaşını mutlu ettigi sürece sever, bunun aksi asla kabul edilmemelidir.



ALKIŞLIYORUM

Türkçe dersinde, metinle ilgili soru hazırlama etkinliğinde;

''Metin, sence ben güzel miyim?'' sorusunu hazırlayan sevgili miniğim, hayallerini yıkmak gibi olmasın ama bu metin o Metin değil. Ama sen çok güzelsin o ayrı tabii.



NE KADAR OLDU?

Arkadaşları tarafından çizgi film karakter Cedric'e benzetilen 24 yaşındaki Ercan Ş.; mahkemeye gidip ismini Cedric olarak değiştirmek isteyince "asker kaçağı" çıkarak kışlanın yolunu tutalı 4 YIL OLDU