Sakar insanlar

1. VÜCUDUNUZDA ne zaman, nasıl olduğunu bilmediğiniz bir sürü yara bere ile dolaşırsınız.

Kolum mu morarmış?

Bilmiyorum ki ne zaman olmuş.

2. KIRILACAK herhangi bir şey taşırken çevrenizdekiler teyakkuza geçer.

3. HER hareketinizle insanlarda gerilim yaratmasını çok iyi bilirsiniz.

4. HATTA attığınız her adım potansiyel bir tehlikedir.

5. ÇOĞU zaman fiziksel davranışlarda aşırı sabırsızsınızdır.

6. HALA kafanızı bir yere çarptığınızda, düştüğünüzde, üstünüze bir şey döktüğünüzde şaşırmasını becerebiliyorsunuz.

7. BİR şeyleri düşürmek günlük rutininiz haline gelir.

8. SÜREKLİ özür dilemeye hazır gezersiniz.

9. KONUŞURKEN ağzınızdan tükürük saçmak sizin için artık sakarlık değil.

10. SAKARLIK yüzünden mahvetmediğiniz kıyafetiniz yok gibi.

11. İNSANLARIN gözü üzerinizdeyken sakarlık konusunda rekor kırma peşindesiniz.

12. ZAMAN içinde sakarlığın bir getirisi olarak refleksleriniz hızlanmaya başlar.

13. YANINIZDA seyyar ecza dolabı ile dolaşırsınız.

14. "BİR kaşık suda boğulmak" deyimini illaki tecrübe etmişliğiniz vardır.

15. "BEN biraz sakarım da..." sözü dilinize pelesenk olmuştur

16. "ELİYLE iş yaparken g.tüyle dağ devirmek" gibi güzel bir söz tam da sizin için söylenmiştir.

17. ŞEKERLE dili kesmek, kağır kesiği, aynı kabloya defalarca takılmak, gazoz kapağı kesiği gibi başkaları için hayal olan şeyleri gerçek kılarsınız.

18. KÜÇÜK parmağını sehpaya çarpma anılarını anlatanlara gülüp geçersiniz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KORSANLARIN küpe takmasının birçok nedeni var. Korsanlar küpe kullanırdı çünkü görme yetilerine katkı sağladığına inanırlardı.

Bazı korsanlar uzak diyarlardan alınmış inci boncuklu küpeler takarlardı. Bu, onların ne kadar güzel bir seyahat geçirdiklerini göstermek içindi.

Küpelerindeki değerli metallerin sihirli olduğunu ve onların görüşlerini korur ya da geliştirdiğine inanırlardı.

Ayrıca, küpelerin deniz tutmasını iyileştireceğini ve onları boğulmaktan kurtaracağına da inanırlardı.



TESPİTLİ YORUM

@helin25_ ERKEKLER arabada tavandaki ışığın açık kalmasına tahammül edemiyorlar...



ALKIŞLIYORUM

@minyondabir YEĞENİMİN sınavı nasıl geçti diye ablamı arayım dedim.

Sormuyoruz yarınki sınavdan sonra soracağız moral bozmak psikoloji etkilemek yok diyor, Ben ilk LYS'ye girdiğimde kötü geçti dedim diye annemler madem kötüyse yarınkine de girme de pikniğe gidelim demişti.