Soğuğun yararları

EEE Kasım ayının ortasına geldik ve halen etrafta 'Ya acayip hava soğudu' diye şaşıran insanlar var. Yani birazcık soğusun bırakın da.

Burada iklim propagandası yapmayacağım ama yaz çocuğu olmamama rağmen mevsimi mevsim gibi yaşamanın yanındayım.

Soğuktan korkan ve sevmeyen insanlar var. Abicim Alaska'da yaşamıyorsunuz sonuçta. Ama korkmayın sizin için araştırma yaptım.

Biraz olsun korkularınızı belki yenmenizde yardımcı olur.

Vücudunuza fayda sağlayabilir.

SABAHLARI uyanmanıza ve tazelenmiş hissetmenize yardımcı olmanın yanı sıra, soğuk duşlar vagus sinirinizi uyarır. Bu sinir, bağırsak, kalp, safra kesesi ve doğurganlık organları dahil olmak üzere vücudunuzun hemen hemen her bölümünü etkiler. Ayrıca soğuk duş almak özellikle böbrekleriniz için faydalı olabilir çünkü soğuk su ürik asit seviyelerini düşürerek böbreklerinizin toksik yük ile daha kolay başa çıkmasına yardımcı olur.

Daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

ÇOĞU insan yatmadan önce ılık bir duş veya banyo yapmaya alışkın olsa da, soğuk suyla duş almak aslında aynı derecede etkili olabilir. Soğuk su stres hormonu seviyenizi düşürür, rahatlamanıza ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur. Soğuk bir duş almak da ruh halinizi etkileyebilir ve uykusuzluğu önleyerek iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Saçlarınızı parlatabilir.

SAÇINIZIN hacimli ve sağlıklı olmasını istiyorsanız, pahalı şampuanlara ve saç kremlerine çok para harcamanıza gerek yok. Su sıcaklığını düşürmek size fayda sağlayabilir ve saçlarınıza doğal bir parlaklık verebilir. Sıcak sudan farklı olarak, soğuk su saçınızı kurutmaz ve saçınızı güçlendirir. Saçınızı hafif soğuk suyla yıkadığınızda, soğuk su sebum tabakasına fayda sağlar ve saçınızın nemli kalması için bu doğal olarak yağlanmış bariyere ihtiyacınız vardır.

Kilo vermenize yardımcı olabilir.

KİLO vermeye çalıştıysanız, bu sürecin ne kadar yorucu olabileceğini biliyorsunuz demektir. Neyse ki, ekstra kilo vermenin bazı kolay yolları var ve soğuk duş almak bunlardan biri. Vücudunuzu soğuk koşullara maruz bıraktığınızda, kahverengi yağ hücrelerini harekete geçirmiş olursunuz ve bu da kalorileri daha hızlı yakmanıza yardımcı olur.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

HAYATINIZ boyunca 50 küveti dolduracak kadar tükürük üretirsiniz.

Ortalama bir kişi her saatte 30 mililitre tükürük üretir. Bu günde 720 mililitre, yani yılda 263 litre eder.

Dünya çapında ortalama yaşam ömrü yaklaşık 72 yıldır. Bu da hayatınız boyunca 18 bin 936 litre tükürük ürettiğiniz anlamına gelir ki bu da 50 küvete eşittir!



TESPİTLİ YORUM

LETGO'DA adama vantilatör satıyorum, buluşcaz adamla. 'Ben seni nasıl tanıycam' diyor.

Dayı elimde vantilatör olacak belki bu sana ufak bir ipucu verir.



ALKIŞLIYORUM

@Cemredilagzel İKI-ÜÇ gündür düzenli kahve aldığım bir yer vardı, adam İngilizce bilmiyor ben Almanca bilmiyorum, bir şekilde İngilizce istediğim şeyi anlatmaya çalışıyordum her seferinde.

Bugün adam ben yine kendimi anlatmaya çalışırken başkasına 'Görüşürüz kendine iyi bak' dedi. Türk'müş adam.