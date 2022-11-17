Çizgilere basmadan yürüyenler

ANALİTİK düşünme yetileri gelişmiştir.

Çizgilere basmadan yürümeye çalışmak için gerekli hesaplamaları yapıp adımlarını ona göre atmak, küçükken bu oyunu oynamış insanların analitik düşünme yetilerini geliştirmiştir.

AYNI zamanda strateji kurma yetenekleri de oldukça fazladır.

Yol boyunca uzanan çizgilere göre pozisyon alıp bir sonraki adımı ve hatta yolun sonuna kadar olan tüm adımları hesaplama onları iyi bir stratejist yapmıştır.

EĞLENCEYİ seven insanlardır.

Sonuç olarak yolda yürürken bile kendilerine eğlence çıkarmaya çalışan insanlardan bahsediyoruz.

KÜÇÜK şeylerden mutlu olmayı bilirler.

Sadece kaldırım çizgilerine basmadan yürümeye çalışarak kendilerini mutlu hisseden insanlar tabii ki de küçük şeylerden mutlu olabilecek insanlardır.

EMPATİ yapmayı iyi bilirler.

Sadece kaldırım çizgilerine basmadan yürümeyi başaramamak bile onlar için sıkıntı yaratır, bu yüzden de karşılarındaki insanın halinden iyi anlarlar.

ÖZGÜRLÜĞÜNE düşkün insanlardır.

Küçükken kaldırım çizgilerine basmadan yürümeye çalışan insanlar özgürlüğüne düşkündür. Canları ne isterse onu yaparlar.

HIZLI düşünüp çabuk harekete geçebilirler.

Sonuçta çizgileri tutturmak için hesap yapmak zorundadırlar bu da onların hızlı düşünüp çabuk harekete geçme özelliklerini geliştirmiştir.

VÜCUTLARI görece esnektir.

Yamuk yumuk eşit olmayan çizgilerin arasında mesafe katedebilmek, vücutlarını esnekleştirmiştir.

SIMETRİ takıntısı gibi başka obsesif semptomlara meyillidirler.

Simetri, sürekli el yıkama gibi başka obsesif kompülsif bozuklulara meyilleri vardır.

DOLAYISIYLA mükemmeliyetçidirler.

Yaptıkları işi her zaman en iyi şekilde tamamlamak isterler.

Onlar için en iyiden başka seçenek yoktur.

SON olarak eğer ilerleyen yaşlarda ve aynı zamanda kendilerine engel olamayacak şekilde bunu yapıyorlarsa destek almaları gerekebilir.

Çocukken bir oyun olarak gördüğümüz şey eğer ileriki yaşlarda da görülüyorsa ama kendilerine hakim olabiliyorlarsa sıkıntı yoktur. Fakat bunu takıntı haline getirip çizgilere bastıkları zaman kendilerini kötü hissediyorlarsa, mutlaka bir profesyonel yardıma başvurmaları gerekir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Ortalama bir erkek, ortalama 26 dakika sonra alışveriş yapmaktan sıkılır. Öte yandan, kadınlar 2 saati aşana kadar alışveriş yapmaktan sıkılmazlar!

Dahası, 10 erkekten 8'inin partnerleriyle alışveriş yapmaktan nefret ettiği tespit edilmiştir.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adam trafikte hatalı olduğu halde ceza yer ama çevresindekilere hatalı olmadığı imajı vererek anlatır, polis memurunu suçlar...



ALKIŞLIYORUM

DURAKTA zar zor bindiği otobüsün kapanmayan kapısından virajı dönerken düşen, otobüsün yavaş gittiğini görünce düştüğü yerden kalkıp koşarak tekrar otobüse yetişen ve yeniden binen, üstüne de hiçbir şey olmamış gibi yolculuğunu aynı ciddiyetle tamamlayan birini tanıyorum.

HAVA durumunu seyrediyor annem. Hava kış kıyamet. Bu soğukların bir hafta daha süreceğini söylüyor sunucu.

Annem suratını ekşitip yorum yapıyor: "Kör olasıcalar, milleti donduracaklar..."