Karanlıktan korkanlar

GECENİN bir saati kabustan karanlığa uyanmak, ve kalp atışlarından korkar hale gelmek...

ODANIN içinde gördüğünüz her gölgeyi size saldırabilir bir varlığa benzetmek.

BİR DE perdeleri çekmeyi mi unuttunuz, pencereden size bakan biri varsa diye korkudan gözünü pencerelerden kaçırmak için gösterdiğiniz üstün çaba...

TUVALETİNİZ geldiğinde odadan koridora çıkmanın gözünüzde ölesiye büyümesi...

TUVALETE giderken kafanızda canlanan korku filmi sahneleriyle kovalamaca oynamaya başlamak.

AYNAYA baktığınızda yansımalardan her an ucube çıkacak paranoyasına düşüp, aynalardan gözünüzü kaçırarak elinizi yüzünüzü yıkamak.

'KAPILARIN veya benim arkamda garip bir varlık mı var?' korkusundan bir bardak su almaya gitmek için bile kendinizle cesaret toplama konuşması yapmak.

MUTFAKTAKİ tüm eşyaların düşme eğiliminde bulunması ve çıkan her sesin sizi yerinizden sıçratması...

KENDİ çığlığınızdan korkup tekrar çığlık atmanız.

HER çıkan seste orada biri mi var korkusuyla etrafa bakınmak.

DOĞA ÜSTÜ varlıkları uyandırmamak istermişcesine sessiz hareket etmek.

KENDİNİZİ her şeyin yolunda olduğuna inandırmak için kalbiniz ağzınızda atarken etrafı incelemek.

UYKUYA dalmaya çalışırken çıkan her tıkırtıya kulak kesilmekten uyuyamamak.

Gelen tıkırtıdan irkildiyseniz veya gördüğünüz kabusu atlatamıyorsanız öncelikle derin bir nefes alın ve iyi şeyler düşünmeye çalışın.

Şanslıysanız sizi korkularınızla seven ve sakinleştiren kişi her zaman yanınızdadır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KANGURULAR kuyruklarını zıplarken denge sağlamak için kullanırlar. Bu yüzden eğer kuyruklarını kaldırırsanız dengelerini kaybederler ve düşerler.

Kuyruğunu kaybedip hala hareket edebilen kangurular vardır ancak buna alışmaları ve uyum sağlamaları uzun zaman almıştır ve bir zıplamada yalnızca kısa mesafeye zıplayabilirler.

Kuyrukları yalnızca denge için değildir, aynı zamanda üçüncü bir bacak görevi de görür ve onları tıpkı bacakları kadar ileri doğru iterler!



TESPİTLİ YORUM

@onderseren 3-4 ayda tanışıp evlenenler bunu nasıl başarıyorsunuz yav? Her şey nasıl denk geliyor öyle.

Biz muhabbet kuşuna eş seçerken bile daha fazla düşünüyoruz.



ALKIŞLIYORUM

BİR yakınımızın arkamdan dedikodumu yaptığını öğrendiğim bir gün, evde anneme anlatırken bir yandan da sinirden ağlıyorum.

Annem beni sonuna kadar dinliyor ve bütün sinirimi alıp götüren ve hala gülmeme sebep olan şu sözü söylüyor: "Boşver kızım konuşsunlar, reklamın iyisi kötüsü olmaz." Nasıl yani ya?