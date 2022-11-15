İlginç kitap isimleri

ANDROİDLER Elektrikli Koyun Düşler Mi? -Philip K. Dick

KARISINI Şapka Sanan Adam -Oliver Socks

HAŞLANMIŞ Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu -Haruki Murakami

PIEDRA Irmağı'nın Kıyısında Oturdum Ağladım -Paulo Coelho

OKUMADIĞINIZ İçin Teşekkürler -Dubravka Ugresic

BAHÇEDEKİ Gidonları Kromajlı Pırpı da Neyin Nesi? -Georges Perec

PLATON Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer -Daniel Klein

NIETZSCHE Öldü! Bir Hipopotam Olarak Yeniden Doğdu… -Daniel Klein

BORGES ve Sorunsuz Orangutanlar -Luis Fernando Verissimo

PROZAC'I Bırak Platon'a Bak -Lou Marinoff

LANETLİLERİN Saç Stili -Joe Meno

VAROLMANIN Dayanılmaz Ağırlığı -Milan Kundera

POSTMODERNCI Kapıyı İki Kere Çalar -Gilbet Adair

KARANLIĞIN Sol Eli -Ursula K. Le Guin

BİR İkea Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu -Romain Puertolas

MORFİNSİZ Çekilen Düş Sancıları -Batuhan Dedde

SOKAKLAR Uyudu Artık Öpüşebilirsiniz -Umay Umay

8-9 SENEDİR Kendimi İyi Hissetmiyorum -Feyyaz Yiğit

Vatan Yahut İnternet -Mustafa Kutlu



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ÜNLÜ ressam Van Gogh yaşarken birçok çalışma yapıyor ve toplamda iki binden fazla eser üretiyor.

Bu kadar çok eser üretmesine rağmen kendisi yaşarken eserlerinden sadece bir tanesi satılıyor.

Geri kalanların hepsi vefat ettikten sonra alıcı buluyor.

İşin ilginç yanı ise şu ana kadar satılan en pahalı 20 resmin 4 tanesi Van Gogh'a ait.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam sevdiği kıza "Geçmişini takmıyorum ne yaşadıysan yaşadın. Benden öncekiler umurumda değil" deyip bütün geçmişini soruşturup araştırır, sonrasında derbeder olup kızdan soğur.



ALKIŞLIYORUM

ÜÇ ay önce evlenen arkadaşımla telefonda konuşuyoruz:

"N'aber, evlilik nasıl gidiyor?" diye soruyorum.

"Süper, her şey o kadar güzel ki, niye daha önce evlenmedim diye kendi kendime soruyorum.

Sen de en kısa zamanda evlen, bak çok memnun kalacaksın" diye cevap veriyor. "Karın mı yanında?" diye ekliyorum.

Karşıdakinin ses tonu heyecanından hiçbir şey kaybetmiyor:

"Evet, tabii ki." "Tamam, mesaj alınmıştır."