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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 15 Kasım 2022, Salı

İlginç kitap isimleri

ANDROİDLER Elektrikli Koyun Düşler Mi? -Philip K. Dick
KARISINI Şapka Sanan Adam -Oliver Socks
HAŞLANMIŞ Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu -Haruki Murakami
PIEDRA Irmağı'nın Kıyısında Oturdum Ağladım -Paulo Coelho
OKUMADIĞINIZ İçin Teşekkürler -Dubravka Ugresic
BAHÇEDEKİ Gidonları Kromajlı Pırpı da Neyin Nesi? -Georges Perec
PLATON Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer -Daniel Klein
NIETZSCHE Öldü! Bir Hipopotam Olarak Yeniden Doğdu… -Daniel Klein
BORGES ve Sorunsuz Orangutanlar -Luis Fernando Verissimo
PROZAC'I Bırak Platon'a Bak -Lou Marinoff
LANETLİLERİN Saç Stili -Joe Meno
VAROLMANIN Dayanılmaz Ağırlığı -Milan Kundera
POSTMODERNCI Kapıyı İki Kere Çalar -Gilbet Adair
KARANLIĞIN Sol Eli -Ursula K. Le Guin
BİR İkea Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu -Romain Puertolas
MORFİNSİZ Çekilen Düş Sancıları -Batuhan Dedde
SOKAKLAR Uyudu Artık Öpüşebilirsiniz -Umay Umay
8-9 SENEDİR Kendimi İyi Hissetmiyorum -Feyyaz Yiğit
Vatan Yahut İnternet -Mustafa Kutlu

LÜZUMSUZ BİLGİLER
ÜNLÜ ressam Van Gogh yaşarken birçok çalışma yapıyor ve toplamda iki binden fazla eser üretiyor.
Bu kadar çok eser üretmesine rağmen kendisi yaşarken eserlerinden sadece bir tanesi satılıyor.
Geri kalanların hepsi vefat ettikten sonra alıcı buluyor.
İşin ilginç yanı ise şu ana kadar satılan en pahalı 20 resmin 4 tanesi Van Gogh'a ait.

TESPİTLİ YORUM
ERKEK adam sevdiği kıza "Geçmişini takmıyorum ne yaşadıysan yaşadın. Benden öncekiler umurumda değil" deyip bütün geçmişini soruşturup araştırır, sonrasında derbeder olup kızdan soğur.

ALKIŞLIYORUM
ÜÇ ay önce evlenen arkadaşımla telefonda konuşuyoruz:
"N'aber, evlilik nasıl gidiyor?" diye soruyorum.
"Süper, her şey o kadar güzel ki, niye daha önce evlenmedim diye kendi kendime soruyorum.
Sen de en kısa zamanda evlen, bak çok memnun kalacaksın" diye cevap veriyor. "Karın mı yanında?" diye ekliyorum.
Karşıdakinin ses tonu heyecanından hiçbir şey kaybetmiyor:
"Evet, tabii ki." "Tamam, mesaj alınmıştır."

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