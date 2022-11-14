Telefonun başında çaresiz bekleten durumlar

TAM yoldayken sevdiğimiz bir şarkıyı dinlemek istediğimizde internet paketimizin bittiğini görmemiz.

HOŞLANDIĞIMIZ kişiye büyük harflerle "SENİ SEVİYORUM" itirafını yaptıktan sonra o da "yazıyor..." görünürken telefonumuz şarjının bitmesi.

SABAH yanlışlıkla alarmı erteleyip okula geç kaldığımızda, telefonu elimize alıp saate bakmamız.

ÇIKMASINI aylarca beklediğimiz, Playstore'da satılan o yeni oyun için bir türlü yeterli parayı bulamamak.

İNTERNET paketimiz neredeyse bitecekken, arkadaşlarımızın Whatsapp'tan yüzlerce mb boyutundaki fotoğrafları/videoları göndermesi.

INSTAGRAM'DA hoşlandığımız kişiyi stalklarken yanlışlıkla 141 hafta önceki fotoğrafını likelamamız.

DUYGULARINI, hissettiklerini paragraflarca yazmana rağmen karşı taraftan bir türlü cevap gelmemesi.

TAM en güzel selfieyi çekecekken her seferinde arkamızdan alakasız birilerinin geçmesi.

EVDEN çıkacakken şarjda olan telefonumuzun aslında kablosunun tam takılı olmadığını ve şarj olmadığını fark etmemiz.

WHATSAPP'TA birinin profil fotoğrafına bakarken yanlışlıkla arama yapmamız.

ŞÖYLE mısırımızı patlatıp telefondan da bir film keyfi yapayım dediğimizde izlemek istediğimiz filmin en heyecanlı yerinde donup kalması.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

SAMSUN'DA turşuculuk yapan Zakir Tozlu, 110 çeşit turşunun yanında, bir de dolar ve euro turşusu kurdu.

Tozlu, "Bu yıl da farklı türde turşularımızı hazırladık.

Yumurta turşusu ve en çok ilgi çekenler arasında olan euro ve dolar turşularını yaptık. Tabii ki de euro ve dolar turşuları yenmeyecek durumdalar.

İkisinin de fiyatı ateşli olunca biz de sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz diye o şekilde bir espri yapalım dedik" açıklamasında bulundu.



TESPİTLİ YORUM

@bzkrselim Erkek adam halı sahada bacak arası attıktan sonra sakinliğini korur. Maç sonu sabırsızlıkla arkadaşlarının bu konuyu açmasını bekler, konu açılınca mütevazı davranır.



ALKIŞLIYORUM

OĞLUMLA fotoğraf albümlerine bakıyorduk.

Eski bir fotoğrafımda kısa saçlı halimi görünce beğenmediğini, annelerin saçlarının uzun olması gerektiğini söyledi.

"Nesi varmış?" dedim. "Baksana kafan vücuduna göre çok küçük duruyor" dedi.

Bozuldum, bozulduğumu fark edince saçlarımı okşadı ve gönlümü almaya çalıştı küçük bey:

"Saçlar kısa ya, ondan öyle duruyor anneciğim, aslında koca kafalısın!