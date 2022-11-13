Erkeklere ders: Çiçek

ARAŞTIRMALARA göre Türk erkeklerinin sadece yüzde 9'u romantik!

Bu yüzde 9'luk kesimde olanlara bir şeyler anlatmamıza zaten gerek olmadığını düşünüyoruz.

Çünkü onlar, bir kadın mutlu etmeyi fazlasıyla biliyor. 'Hangi çiçek ne anlama gelir?' 'Bir çiçek verirken ne gibi romantik sözler söylenir?' ya da 'Unutulmaz bir sürpriz nasıl yapılır?' gibi sorular, onlar için bir çırpıda cevaplanacak sorulardır. Peki kalan yüzde 91'lik kısım ne olacak?

Onların da romantik anlar yaşamaya hakları yok mu?

Ve tabii ki onlarla birlikte olan kadınların... İşte o yüzde 91'lik kısımda yer alan erkeklerin ilişkilerinde çığır açmalarını sağlayacak taktikler!

KURAL 1: BİLMEMEK AYIP DEĞİL!

İLK olarak her çiçeğin ayrı bir anlama sahip olduğunu kabul ederek başlayalım. Güller ile 'Seni seviyorum' derken, orkidelerle 'Benim için çok özelsin' anlamı verebilirsin.

İşte bu yüzden özel günler için çiçek seçimi yaparken çiçek anlamlarını da araştırmayı unutma! Ayrıca bu ayrıntıyı sonradan dile getirmen, konuya ne kadar hakim olduğunu da gösterecektir.

KURAL 2: İLK AKLINA GELENİ HEMEN SÖYLEME!

HERKES çiçeklerden anlamak zorunda değil tabii ki! Ama anlamasan da kadınların zarif çiçekler karşısında yelkenleri bir anda suya düşürdüğünü unutma!

Unutmaman gereken bir konu daha var. O da düşünmeden sakın ama sakın konuşma ki o anın büyüsü kaçmasın!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ALIŞVERİŞ arabaları ve sepetleri daha çok şey satın almanız için büyük yapılmıştır.

Yapılan deneyler boyutu iki katına çıkarınca tüketimin yüzde 19 arttığını ortaya koymuştur.



TESPİTLİ YORUM

@llayYildiz BIR hasta 'Bacağım ağrıyor' diye gelmişti, röntgen istedim.

Röntgende bacağında 3 tane saçma vardı, dedim ki bu nasıl olabilir. Hocam dün düğüne gittim orda vuruldum galiba. farkedememişim diyor. Adam bacağına kurşun yemiş halay çekerken farketmemiş!



NE KADAR OLDU?

Kıbrıs'ta aşık olduğu Rus Snejana'yı evlenmeye ikna edemeyen imam, caminin duvarına "Ben sevdiğim kadını istiyorum" yazalı

10 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BİZ üniversite için 4 kız ilk eve çıktığımızda sular kesikti 1 hafta. Litre litre su taşıdık eve, duş eziyetti.

Sonra yöneticiye su tesisatında sorun mu var diye sorduk "Vanayı açmadınız mı?" dedi. Dedik ki "VANA NE?"