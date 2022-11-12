En absürt yerleşim yeri isimleri

BİTCHE-FRANSA:

İNGİLİZCE'DE hayat kadını anlamına gelen Bitch ismine yakın Bitche köyü, Fransa'da bulunuyor. Köyün elbette adıyla hiçbir ilgisi yok ancak yine de turistler, köye girişte soğuk espriler yapmaktan da çekinmiyor.

GEBEŞLER-TÜRKİYE:

GEBEŞLERİN sözlükteki anlamı, bodur ve şişman olarak geçiyor. Açıkçası yetkililerin böyle güzel bir köyü neden "gebeşler" olacak şekilde adlandırdığını biz de çok merak ediyoruz.

HELL-NORVEÇ:

HELL'İN İngilizce'de cehennem anlamına geldiğini çoğu kişi biliyor. Norveç gibi soğuk bir ülkede cehennem isimli bir yerin bulunması ise bir hayli ilginç. Belki de yetkililer, -25 derece soğuğu bulan bu bölgeye ironi olarak Hell demeyi tercih etmiş.

FUCKİNG-AVUSTURYA:

BU kelimenin anlamını vermeye gerek bile olmadığını düşünüyoruz... Yetkililer de Fucking köyüne gelen eleştiri ve soğuk esprilerden sıkılmış olacak ki bu isme benzer olan Fugging ile köyün ismini değiştirmeye karar vermişler.

(Yok canım ne benzemesi!?)

MALAKLAR-TÜRKİYE:

"MALAKLAR mı?" dediğinizi duyar gibiyiz.

Mersin'in Anamur İlçesi'ne ait bu mahalle, gerçekten de trajikomik bir isme sahip.

Malak, bildiğiniz üzere manda yavrusuna verilen isim ve bu mahallenin de mandalarla ilgili bir geçmişe sahip olup olmadığını gerçekten merak ediyoruz.

ÇIPLAK-TÜRKİYE:

ÇANAKKALE'NİN küçük bir köyü Çıplak'a gitmek zorunda kaldığınız zaman, eşinize dostunuza vermek zorunda olacağınız hesabı hiç hayal ettiniz mi?

TANTANA-TÜRKİYE:

TANTANA, Şanlıurfa'ya bağlı bir ilçe. Yani açıkçası hem yurt dışında hem de kendi ülkemizde neden bölgelere bu kadar garip isimler veriliyor, merak etmiyor değiliz.

DİNG DONG-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:

ABD'NIN Teksas eyaletinde bulunan bu kasabaya, 1930'lu yıllarda bir ressamın şaka amaçlı çizdiği bir resim yüzünden kapı zili anlamına gelen Ding Dong ismi verilmiş.

www.webtekno.com/



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Şarkıcı James Blunt, üniversitede vejetaryen arkadaşlarını sinir etmek için iki ay boyunca sadece et ile beslenmiş.

Ve iskorbüt rahatsızlığına yakalanmış...



TESPİTLİ YORUM

@kdramagramm_ Ülkelerin kaçınılmaz klişe senaryoları:

Türk dizileri:

Nefret edip sonradan aşık olmak.

Hint dizileri:

İntikam için evlenip sonradan aşık olmak...

Amerikan dizileri:

Arkadaşının sevgilisiyle daha sonra sevgili olmak...

Kore dizileri: 3 erkek birden başrol kıza aşık olur.



ALKIŞLIYORUM

YAKIN bir arkadaşım ve iki kızla kafede oturuyoruz.

Arkadaşım, kızlardan birisiyle yakından ilgilenmeye çalışıyor.

Kız buna, "Seni birine benzeteceğim ama tam çıkaramıyorum" diyor. Bizimki burun ve çene yapısı nedeniyle daha önceden birilerinden duyduğu "Yaşar Alptekin" ismiyle kıza yardımcı oluyor.

"Aaa... Evet!" cevabından sonra ise keyiflenip sırıtmaya başlayan çakma Yaşar Alptekin'in minicik dişlerinin üstünde kocaman diş etleri görününce kızdan gelen haklı yorum: "Ayy, şimdi de İnek Şaban oldu!"