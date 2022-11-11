ALIŞILMIŞIN dışına çıkarak soyadlarıyla bütünleştiği zaman komik gelen, en ilginç isimsoy isim ikililerini sizler için sıraladım. İşte hem güldüren hem de farklı gelen bebek isimleri...
KOMİK İSİM VE SOY İSİMLER (ERKEK)
Abdulaziz Baban
Abdullah Ölürdedönmez
Ali Geber
Aziz Ayı
Dünya Malıdüzdür
Edenbulur Yılmaz
Hakkı Hakyemez
Hayati Kopya
Muhlis Dünyadagülmez
Nasır Fırıldak
Parla Yan
Satılmış Portakal
Fasulye Yemez
Hacı Benzin
Halim Harap
Sezer Yan
Güven Kurtul
İbrahim Gömer
Vahit Dönek
Çetin Ceviz
Ali Kalktı
Aman Vermez
Abdülkadir Anan
Abidin Karga
Jandarma Kızkaçıran
Kibar Deli
Necdet Tavuk
Oktay Dolmasever
Muhterem Öğretmen
İnsaf Yıldırım
Abbas Alıcı
Arı Balcı
KOMİK İSİM VE SOY İSİMLER (KIZ)
Ayfer Dolgun
Bilgi Sayar
Döndü Cort
Emine Emzik
Gülfidan Gösterir
Gülhanım Ellgezer
Gülten Karı
Havva Kalça
Huriye Delergeçer
İnce Şişe
Makbule Kıllıbaldır
Meliha Enişte
Menemine Cart
Nurcan Geliyor
Oya Bilir
Sevgi Zıpzıp
Şehriye Pilav
Şengül Şenşakrak
Ümmügülsüm Gitti
Yağmur Sağnak
Yaprak Döner
Zeki Kadın
LÜZUMSUZ BİLGİLER
OSURUK minderi, 14 yaşında bir Roma İmparatoru tarafından icat edilmi.!
Gelen misafirlerine uygularmış.
Ancak 18 yaşında suikast sonucu öldürülmüş!
TESPİTLİ YORUM
@eceemkaaraca KIZ gruplarında düzenli olarak "İçinde kalmasın yap" tavsiyesiyle herkesin hayatı kaydırılır, sonra da teselli seansı düzenlenir.
NE KADAR OLDU?
Pelin Batu, Tarihin Arka Odası programında sabaha karşı 4 buçuk sularında canlı yayın yaparken uyuyakalalı 12 YIL OLDU
İlginç isim ve soy isimler
ALIŞILMIŞIN dışına çıkarak soyadlarıyla bütünleştiği zaman komik gelen, en ilginç isimsoy isim ikililerini sizler için sıraladım. İşte hem güldüren hem de farklı gelen bebek isimleri...
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