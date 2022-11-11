İlginç isim ve soy isimler

ALIŞILMIŞIN dışına çıkarak soyadlarıyla bütünleştiği zaman komik gelen, en ilginç isimsoy isim ikililerini sizler için sıraladım. İşte hem güldüren hem de farklı gelen bebek isimleri...



KOMİK İSİM VE SOY İSİMLER (ERKEK)

Abdulaziz Baban

Abdullah Ölürdedönmez

Ali Geber

Aziz Ayı

Dünya Malıdüzdür

Edenbulur Yılmaz

Hakkı Hakyemez

Hayati Kopya

Muhlis Dünyadagülmez

Nasır Fırıldak

Parla Yan

Satılmış Portakal

Fasulye Yemez

Hacı Benzin

Halim Harap

Sezer Yan

Güven Kurtul

İbrahim Gömer

Vahit Dönek

Çetin Ceviz

Ali Kalktı

Aman Vermez

Abdülkadir Anan

Abidin Karga

Jandarma Kızkaçıran

Kibar Deli

Necdet Tavuk

Oktay Dolmasever

Muhterem Öğretmen

İnsaf Yıldırım

Abbas Alıcı

Arı Balcı



KOMİK İSİM VE SOY İSİMLER (KIZ)

Ayfer Dolgun

Bilgi Sayar

Döndü Cort

Emine Emzik

Gülfidan Gösterir

Gülhanım Ellgezer

Gülten Karı

Havva Kalça

Huriye Delergeçer

İnce Şişe

Makbule Kıllıbaldır

Meliha Enişte

Menemine Cart

Nurcan Geliyor

Oya Bilir

Sevgi Zıpzıp

Şehriye Pilav

Şengül Şenşakrak

Ümmügülsüm Gitti

Yağmur Sağnak

Yaprak Döner

Zeki Kadın



LÜZUMSUZ BİLGİLER

OSURUK minderi, 14 yaşında bir Roma İmparatoru tarafından icat edilmi.!

Gelen misafirlerine uygularmış.

Ancak 18 yaşında suikast sonucu öldürülmüş!



TESPİTLİ YORUM

@eceemkaaraca KIZ gruplarında düzenli olarak "İçinde kalmasın yap" tavsiyesiyle herkesin hayatı kaydırılır, sonra da teselli seansı düzenlenir.



NE KADAR OLDU?

Pelin Batu, Tarihin Arka Odası programında sabaha karşı 4 buçuk sularında canlı yayın yaparken uyuyakalalı 12 YIL OLDU