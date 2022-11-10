İLK olarak belirtisini gösterdiğiniz hastalığı aramak için Google'a girersiniz.
FAKAT hazırlıklı olun çünkü çıkacak sonuç her zaman en kötüsüdür ve uzun süren korkulara kapılabilirsiniz.
AYAĞINIZI masanın kenarına vurup göz kanseri çıkmanız çok olağandır.
BU olay hemen hemen her belirtide karşınıza çıkmaya devam eder.
BUNUN gibi absürt şeyler görmeniz kaçınılmaz.
ÖKSÜRÜYOR musunuz? Bitti. Google'da yaptığınız araştırmaya göre ciğerleriniz çoktan iflas etmiştir ve artık kurtuluşunuz doktorlara kalmıştır.
BAZEN bu bilgiler sizi o kadar korkutur ki, gerçekten öleceğinizi düşünürsünüz.
AİLENİZE ve arkadaşlarınıza nasıl bir veda konuşması yapacağınız aklınızdan geçer.
ARAŞTIRMANIZDA göreceksiniz ki, her hastalığınızı limon ve balı kombo yaparak atlatabilirsiniz.
SÖYLENENE göre bu kombo parmağınızın kopması veya baş ağrınız fark etmeksizin işe yarar.
BAZEN arada adını bile duymadığınız otları kaynatıp içmenizi tavsiye eden insanların yorumlarını görebilirsiniz. Bunlara fazla itibar etmemenizi öneririz.
EN sonunda doktora gitmenin en mantıklı çözüm olduğunu düşünürsünüz.
KANSER olduğunuzu düşünerek gittiğiniz doktordan üşüttüğünüzü öğrenerek çıkmanın rahatlığıyla güzelce dinlenmeye başlayabilirsiniz.
Son olarak herkese sağlıklı bir ömür diliyorum.
onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
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TESPİTLİ YORUM
PARA, MUTLULUĞU SATIN ALAMAYABİLİR. ANCAK LÜKS BİR ARACIN İÇİNDE AĞLAMAK, OTOBÜSÜN İÇİNDE AĞLAMAKTAN DAHA İYİDİR. @MURPHYSOZLERIX
ALKIŞLIYORUM
ÜST kattaki arızalı teyzenin, arızalı köpeğinden tüm bina şikayetçi.
Köpeğin tüm gece havlaması yetmezmiş gibi, bir de onunla kavga eden teyzenin sesi gecenin sessizliğini yırtıyor adeta.
Artık dayanacak gücüm kalmadı, polise telefon açayım diye düşünürken, havlayan köpeğe "Anne deme bana, anne deme.
Annen yok senin artık.
O şırfıntının üzerinde debelenirken düşünecektin bunları" dedi.
Kendisini Allah'a havale ettim ve gülmekten arayamadım polisi.
Dr. ‘Google’cılar
İLK olarak belirtisini gösterdiğiniz hastalığı aramak için Google'a girersiniz.
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