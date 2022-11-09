Bilime göre ayrılık acısı giderme

ST. LOUIS Missouri Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yeni biten bir ilişkiyi unutmak için insanların uyguladığı üç stratejiyi incelediler.

Araştırma ortalama olarak 30 ay sürmüş ilişkilerden çıkma, 20 ila 37 yaşları arasında 24 denek içeriyordu.

Bu insanlar, her biri bir başa çıkma mekanizması ve kontrolü inceleyecek şekilde dört gruba ayrıldılar.

İlk gruba eski sevgilileri ile ilgili negatif düşünmeleri söylenirken, ikinci grubun olanları kabullenmeleri ve kişiye karşı hissettikleri sevginin sürecin normal bir parçası olduğunu anlamaları beklendi.

Üçüncü grup ise eski sevgilileri ile alakasız olan şeylerle ilgilendi, dördüncü gruba özel bir görev verilmedi.

Daha sonra bir anket doldurmaları istenen katılımcıların cevapları ile uzmanlar, kişilerin eski partnerlerine olan duygusal bağlılıklarını ölçtü.

Denekler eski sevgililerinin fotoğrafları gösterilirken Elektroensefalografik okumadan geçtiler.

Journal of Experimental Psychology: General'da yayınlanan rapora göre, araştırmanın sonucunda bütün stratejilerin kısa dönemde eski sevgililerine karşı deneklerin duygusal tepkisini azalttığı fakat uyarıların bulunduğu anlaşıldı.

İlk grup eski sevgililerine göre daha az aşk hissetti, fakat aynı zamanda daha kötü modlar içine düştüler. İkinci grup daha iyi hissetmezken, eski sevgililerine olan aşkları da değişmedi. Üçüncü grup genel olarak daha iyi hissetti fakat uygulanan yaklaşım eski sevgililerine olan aşklarını değiştirmedi.

Araştırma, bütün bu yolların -özellikle ayrılık sonrası kaybolmuş hissediyorsanızduygularınızı kontrol etmek için iyi yollar olduğunu gösterdi fakat uzun dönemli çözümler olarak ele alınmamalılar.

Sonuçta ayrılığın üstesinden gelmek kolay bir iş değil.

TIME Magazine'in röportaj yaptığı, araştırmanın baş yazarı Profesör Sandra Langeslag "Aşk ayarları açma/kapama düğmesi gibi çalışmıyor. Kalıcı bir değişiklik yapmak için muhtemelen aşk duygularınızı düzenli olarak ayarlamanız gerek" diyor.

Kaynak: iflscience.com/



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yer: Hindistan.

Evinin bahçesinde oynarken bir kobra tarafından ısırılan 8 yaşındaki bir çocuk, kendisini ısıran kobrayı 2 kez ısırarak öldürdü.



TESPİTLİ YORUM

@MisterNobadi Tiktok'ta bir gencin saçma sapan hareketler yapan videosunu izledikten sonra yazık annesi babası görse çok üzülür diye düşünüyorum, bir sonraki videosunda annesi babası mutfaktan salona takla atarak geçiyorlar.



ALKIŞLIYORUM

Güzel bir yaz gününde, deniz kenarında bir kafenin önünde çayımı yudumluyorum.

Sağ tarafımdan bir kadın ve zaptetmeye çalıştığı ufaklık geliyor.

Sol tarafımdan ise ağzında sigara ile normal görünümlü ama tam akıllı olmadığını bildiğim bir adam. Kadın çocuğu kontrol altına alamayınca, adamdan medet umar bir tavırla, "Amcası bu yaramazlık yapıyor, kızar mısın ona?" dedi.

Adam yavaşça sigarasını ağzından aldı, çocuğa doğru eğildi ve yüksek sayılabilecek bir ses tonu ile "Sus lan, s...rim ananı!" dedi. Kadının yüz ifadesi aklıma geldikçe hala gülmekten ölüyorum.

Deli işte, n'aparsın!