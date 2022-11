Müsrif Amerikalılar

AMERİKA'NIN tüketim çılgınlığının zirve noktası olduğunu ispatlar nitelikte istatistikler...

Netflix'teki "The minimalists: less is now" adlı belgeseli izlerken denk geldiğim "Ortalama bir Amerikalı'nın evinde 300 bin adet eşya var" bilgisinden sonra konuyla ilgili başka istatistik var mı acaba diye biraz araştırayım dedim. Bakın neler buldum:

AMERİKA'DA ortalama bir evin büyüklüğü son 50 yılda neredeyse 3 katına çıkmış.

BUNA rağmen her 10 Emerikalı'dan 1'i ekstra depo kiralıyormuş.

İNGİLTERE'DE 10 yaşındaki bir çocuğun ortalama 238 oyuncağı varmış ancak günlük olarak bunun yalnızca 12 adeti ile oynuyormuş.

(ARA NOT: Pareto analizi dahi tutmuyor!)

DÜNYADAKİ çocukların yalnızca % 3,1'i Amerika'da yaşıyor olmasına rağmen, bu çocuklar yıllık oyuncak tüketiminin % 40'ını karşılıyorlarmış.

ORTALAMA bir Amerikan kadının dolabında toplamda 103 adet kıyafet varmış. 1000 kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bunların ise % 21'ini giyilemez, % 33'ünü çok dar, % 24'ünü çok bol, % 12'si hiç giyilmemiş/yeni ve ancak % 10'u giyilebilir olarak nitelendiriliyormuş.

ORTALAMA bir Amerikalı yılda 30 kilo civarında kıyafeti çöpe atıyormuş.

AMERİKALILAR ayakkabı, mücevher ve saate toplamda eğitime harcadıklarından daha fazla para harcıyorlarmış.

2011'de yapılan bir analize göre ihtiyaçları olmayan şeylere toplamda yıllık 1.2 trilyon dolar harcıyorlarmış.

AMERİKA'DA yiyeceklerin yaklaşık % 40'ı çöpe gidiyormuş, bu da yıllık olarak yaklaşık 165 milyar dolara denk geliyormuş.

İKİ araçlık garajı olan Amerikalılar'ın yaklaşık % 25'i garajlarının eşya ile dolu olmasından dolayı arabalarını başka yere park etmek durumunda kalıyorlarmış.



