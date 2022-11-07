Akıllı mısın yoksa zeki mi?

ZEKA ile okulda, akıl ile hayatta başarılı olunur.

AKILLI insan, başarılı olunca mutlu olur, zeki insan mutlu olunca başarılı olur.

AKILLILAR aptallardan geçinir, zekiler ise kendi başlarının çaresine bakabilirler.

BIR sayfa süren bir problemi önüne koysam zeki adam bunu çözer... Akıllı adamsa, "İşim var" der gider.

"ZEKA" arabanın motoru, "Akıl" ise arabanın şoförüdür. Zeka güç üretir, akıl ise o gücü yönetir.

AKIL işletim sistemidir, zekâ işlemci.

ZEKA kullanıldığı zaman anlamlıdır. Akıllı insan sahip olduğu zekayı anlamlandırabilen insandır. Zeki olmak tek başına bir şey ifade etmez. Aynı zamanda akıllı olmak fark yaratır.

DOĞUŞTAN gelen beyni kullanma yeteneği zeka, zamanla gelişen zekayı kullanma yeteneği ise akıldır.

AKILLI elindekinin en iyisini yapar, zeki zihnini ruhunu doyurabilme peşindedir.

ZEKA: Beynin işlem kapasitesidir.

Bazılarının beyni daha hızlı işlem yapar, daha kolay anlar. i3 ile i7 işlemci arasındaki fark gibi. Biri bir seferde okumakla anlar, diğeri iki seferde.

AKIL: Bu zeka kapasitesini maksimum kullanma becerisidir. daha az zeka kapasitesi olan biri, daha fazla zekasını kullanarak kendinden zekileri geçebilir.

FARK: Akıl, zekadan daha üstündür, daha değerlidir.

NICOLA Tesla zeki, Thomas Edison akıllıdır.

ZEKI insan, arada bir yanan fakat yandığı zaman çok güçlü ışık veren bir el fenerine benzer.

Akıllı insansa nispeten daha az ışık veren, fakat hiç durmadan yanan bir el feneridir.

AKIL doğru ile yanlış arasında tercih yapabilme yeteneğidir.

Zeka ise hızlı öğrenebilme yeteneği.

AKILLI insanlar akıllı olmayı överler. Zekileri de zekiliği överler genelde. Oradan kim akıllı kim zeki hemen çözebilirsiniz.

AKILLI adam hayal edeceği, şüpheye düşeceği şeyler kalmamış, yaşadığı/yaşayacağı şeyleri ile etrafı çevrilmiş adamdır.

Bunları verimli yaşamayı bilir.

ZEKİ adam hayal edeceği şüpheye düşeceği şeylere dair kapasitesi yüksek adamdır.

ZEKA ile kısa vadede, akıl ile uzun vadede başarılı olunur.

AKILLI anlatılan şeyleri anlar, zeki anlatılacak şeyleri düşünür.

ZEKİ insan, akıllı insanları kullanabilir ancak üşengeçliğinden, tembelliğinden çok uzun sürmez... Onları kullanamıyorsa insanların kendisini anlamadığını söyler durur.

AKILLI insanların etrafında bir çok insan olur, popüler olduğunu hisseder.

ZEKİ insanlarından etrafında birçok akıllı insan olur, yalnız olduğunu hisseder.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ERKEK keçiler, dişilere daha çekici kokmak için başlarına idrarlarını yapar.



TESPİTLİ YORUM

@safkanafkan YEDİ yaşındaki yeğenime 'Sen çok çirkinsin biliyorsun di mi?' diyorum, 'Olsun dayı ben kendimi görmüyorum ki zaten' diyor sjjsajaj...



NE KADAR OLDU?

BURSA'DA düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheliler, duvara yazdıkları "Alayınız gelse alay ederiz" şeklindeki yazının önünde gözaltına alınalı 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

AZ önce haberleri izliyordum.

Klasik "Şişede durduğu gibi durmuyor" haberi... Amcam zil zurna sarhoş ve o kafayla su kanalına düşmüş, yüzü gözü çamur içinde. Ben "Kurtarın beni!" diye bağıracak sanırken, o; "Bakın ben düştüm, canım acımadı, peki niye? İman gücüyle düştüm çünkü" dedi.

Tebrikler amca, iman gücüyle magmaya alalım seni.