Uzun zamandır sevgilisi olmayanlar

DOĞRU insanı hiçbir zaman bulamayacağınızı düşünmeye başlarsınız.

AKRABALARINIZIN artık bir ilişkinizin olması gerektiğini söylemesi sizi çok fazla germeye başlar.

"ACABA bende tuhaf bir şey mi var?" diye düşünmeye, kendinizi sorgulamaya başlarsınız.

AKIL sağlığınızı korumak için "Abi ben n'apayım, düzgün insan kalmamış" gibi bahaneler üretirsiniz.

HATTA olayı kimi zaman "Sevgili neymiş abi, ben zaten tek eşliliğe inanmıyorum"a kadar vardırırsınız.

SIK SIK sizin için muhteşem olacağını düşündüğünüz sevgilinin hayalini kurarsınız.

DEVAMLI ilişkisinden bahseden ya da karşınızda canımlı cicimli takılan arkadaşlarınıza gıcık olmaya başlarsınız.

ANNENİZİN torun sevme isteği, size her seferinde böyle bir ihtimalin dağlar kadar uzak olduğunu hatırlatır.

BİR yandan yalnız geçirdiğiniz onca zaman özgürlüğünüze düşkün hale gelmenize sebep olmuştur ve başka bir insanın sorumluluğunu almak size korkutucu görünür.

ANCAK bir diğer yandan normal olanın bir sevgiliye sahip olmak olduğuna inandırılmışsınızdır ve bu durum sizi içten içe huzursuz eder.

BİR süre sonra eski sevgililerinizi tekrar göz önünde bulundurmaya ve onlara saçma sapan mesajlar atmaya başlarsınız.

BİRİNDEN gerçekten hoşlandığınızda hoşa gitmek ve onu da elinizden kaçırmamak için tuhaf bir takım tavırlar sergilersiniz.

ÖZ GÜVENİNİZİ yitirmemek için "Zaten kadınlar öküzlerden hoşlanıyor" ya da "Zaten erkekler basit kızlardan hoşlanıyor" tarzı teoriler geliştirirsiniz.

ETRAFINIZDAKİ insanlardan şiddetli bir biçimde size birini ayarlamalarını rica etmeye başlarsınız.

VE bir süre sonra, başlarda bir sevgili olarak düşünemediğiniz insanlara "Olur aslında lan..." şeklinde yaklaşmaya başlarsınız.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

BİRÇOK erkek, kadınlarır çok konuştuğunda şikayetçidir.

Konu dil uzunluğuna geldiğinde ise erkekler kadınlardan çok önde! Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ortalama dil uzunluğu kadınlar için 7,9 santim ve erkekler için 8,5 santimetre!



TESPİTLİ YORUM

@civansal ESNAFIN, fiyatını sorduğunuz ürünün fiyatını söylemeyip hesap makinesine yazması ve makineyi göstermesi. Bu olayın sırrını çözebilen var mı cidden?



ALKIŞLIYORUM

EPİLASYON aleti, ağda, selülit kremi ve saç boyası reklamlarını arka arkaya izleyen erkek kardeşimden müthiş yorum:

Şu kadınlar da ne problemli şeyler, iyi ki erkek olmuşum.

KENDİNİ köpek zanneden bir horozla başım dertte. Beni her gördüğü yerde eve kadar kovalıyor.

Bahçeye kimseyi sokmuyor.

Babaannem o kadar yalvarmama rağmen kesmiyor. Nasıl kurtulacağım ben bu hayvandan ya?