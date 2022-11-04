DAHA 'anne' bile demeyi öğrenmeden 'araba', 'top', vb. demesini kabullenmektir...
EVDE, gittiğin her yerde yapışık ikiz gibi dolanmayı adet edinmektir.
İKİNCİ defa büyük bir aşka tutulmaktır.
TEMİZLİK yaparken çektiğin her koltuğun, sehpanın altından araba, top, tabanca, vb. çıkmasına alışmaktır.
HİÇ bilmediğin, tecrübe etmediğin şeyleri ona anlatmak, öğretmektir.
KAÇ yaşına gelirse gelsin oğullarının ne yediğine, ne içtiğine, eve kaçta gelmesi gerektiğine karışmaktır.
FARKINDA olmadan ya da sonuçlarını bile bile elinde olmadan onu şımartmak, çok şımartmaktır.
TÜRKÇEYE "Oğluşum" kelimesini hediye etmiş olmaktır...
HİÇ bilmediğin, çocukluğunda hiç oynamadığın oyunları oynamaktır.
KAYNANALIK müessesesinin yılmaz bekçisi olmaktır.
BELLİ bir yaşın ardından mahallede, okulda, hastanede, vb. yerlerde oğluna uygun kız aramaktır.
VE bulsa bile bulamamak, kimseyi "oğluşuna" yakıştıramaktır.
ONUNLA baş başayken oturarak bir şeyler yapmanın hayal olduğunu bilmektir.
"ANNE kuzusu" kavramının içini doldurmaktır.
NETİCE olarak erkek çocuk annesi olmak sadece yaşayanın bilebileceği bir durumu birebir yaşamaktır.
Oğlu ile arasında özel bir dil, gizli bir ilişki, kopmaz bir bağ olmasıdır...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kapı önünde ayakkabı koyma devri bitiyor.
Mahkeme, apartmanın ortak alanında bulundurulan ayakkabılığın "ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına" sebep olacağından kaldırılması gerektiğine hükmetti.
TESPİTLİ YORUM
@pekgizli Türk patronlar iş çıkış saatinde çıkmanıza çok bozuluyor.
"İnsan nezaketen 3-5 saat daha mesai ücretsiz çalışırdı, yazık, ayıp" der gibi bakıyorlar.
NE KADAR OLDU?
Almanya'da düzenlenen bir cenaze yemeğine katılan davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildiği anlaşılalı 3 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Kocamla, aylardır ödediğimiz borçlar yüzünden parasızlığa ve buna bağlı olarak tasarruf yapmaya, sosyal hayattan kendimizi soyutlamaya, dışarda yemek yememeye, tatil yapmamaya, yalnızca çok gerekli olan ihtiyaçları almaya öyle çok alıştık ki; bu ay elimize ekstradan geçen 600 lirayı harcayacak yer bulamadığımız için günlerdir bu parayı ne yapacağımızı düşünüyoruz.
Erkek çocuğu olan anneler
DAHA 'anne' bile demeyi öğrenmeden 'araba', 'top', vb. demesini kabullenmektir...
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