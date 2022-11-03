Ana kuzusu sevgilinin faydaları

ANA kuzusu erkekler asla duygularını göstermekten kaçınmazlar.

KADINLAR, onlar için cinsellikten çok çok fazlasıdır.

BİR kadının sözleri ana kuzusu erkek için çok kıymetlidir.

İYİ bir baba olmanın anlamını ana kuzusu bir erkekten daha iyi kimse bilemez.

ANA kuzusu erkek kadını itaatkar değil güçlü biri olarak görür.

SİZİN yanınızda son derece rahat ve huzurlu olacaktır.

ANNE olmanın zorluklarını onun kadar iyi başka kim bilebilir ki?

SADECE anne olmak mı? Kadın olmanın ne demek olduğunu da emin olun çok iyi biliyor.

ANA kuzusu erkeğin kötü arkadaşları, kötü alışkanlıkları asgari seviyede olacaktır.

BİR kadının kahramanı olmak her ana kuzusunun hayalidir.

ANA kuzusu erkek sizinle vakit geçirmek için çıldıracaktır.

KORKMAYIN! Annesi ile savaşmak zorunda kalmayacaksınız.

PEKİ ya annesi? Öyle ya erkeğiniz sizi çok seviyor olabilir ya annesi öyle değilse, oğluna çok düşkünse, hiç bizden çıkmazsa... Oğlunun çok seven bir kadın, neden onun mutsuzluğu için çabalasın? Hayat sadece parodilerden, filmlerden, dizilerden ibaret değil.

Gerçek hayatta ana kuzusu erkekleri ve annelerini çok yanlış tanıdığınızı görüp şaşıracaksınız. Bize kulak verin.

ANA kuzusu erkek, ana kuzusu olduğunu bilir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

PABLO Escobar, 1991 senesinde beni hapishanede futbol oynamaya davet etti.

Herkesin keyif aldığı bir maç yaptık. Ardından, hayatımda gördüğüm en güzel kızların katıldığı bir parti organize edildi.

Bunların hepsi bir hapishanede oldu, inanamadım.

Diego MARADONA



TESPİTLİ YORUM

@junesred KEDIYE mama koyarken bir kısmı yere döküldü.

Dökülenleri kabına geri koydum ama onları seçti, yemedi. Hayvanın prensipleri var takdir ettim.

Ben mesela üç mikrobiyoloji dersi aldım hala yere düşen bir şeye 'üç saniye kuralı' deyip ağzıma atıyorum.



ALKIŞLIYORUM

GİTTİĞİMİZ bir aile yakının nikah töreninde, babamla yan yana oturuyoruz.

Bir müddet sonra ışıklar söndü, müzik eşliğinde damat ve gelin salona girdi. Slow bir parça eşliğinde damat gelinin duvağını kaldırdı ve alnından öptü ve dans etmeye başladılar. Çok duygulandım, ikisinin de gözlerinin içi gülüyordu ve bir ara babama baktım, o da tebessüm ederek bana baktı ve beni şok eden cümleyi kurdu.

"Ne ses sistemi ama...

Güm güm vuruyor valla!" Hey babam ya...

Seni çok seviyorum!