Maaşı aldıktan sonra puf olanlar

İPLE çekilen ay başı sonunda geldiğinde elinize geçen maaşla birlikte yüzlerde bir gülümseme beliriverir. Fakat bu düşündüğünüz kadar uzun sürmeyecektir.

ÇEŞİT çeşit planlar yapılır.

Bu kez idareli harcanacak, birikim yapılacak ve geçen ay hayalini kurduğunuz giysiyi alabileceksinizdir.

AMA o hayaller çok geçmeden suya düşer. Ne olduğunu anlamadan cep delik cepken delik konumuna geliverirsiniz.

MAAŞINI alır almaz bitiren insanlara har vurup harman savuran biri olarak bakılmamalıdır ki bu durumu zaten hepimiz yaşamaktayız.

İLK maaşınızı aldığınız günü hatırlayın, en hızlı bitirdiğiniz maaş olmuştur. O maaştan sonra bir daha hemen bitmez deseniz de büyük çaplı bir değişim olmamıştır.

GERİDE bıraktığınız ayda kredi kartına fazla yüklenmeyeceğinize kendinizi inandırmaya çalışsanız da dönem borcu yine dillere destan olmuştur.

KABARIK faturalara bakarken biz bu kadar ne kullanıyoruz ki diye içinizden geçirmeye alışmışsınızdır. Acaba birileri bizim şebekeden kaçak mı kullanıyor diye düşündüğünüz zamanlar bile olur.

BU ay maaşınız çok çabuk bittiği için almayı hayal ettiğiniz bir ihtiyacınızı gelecek aya ertelersiniz ancak o ayın da önceki aydan farkı olmayacaktır.

SÜPERMARKETİN kapısından girerken sadece birkaç ihtiyaç almaya kendinizi ikna etmiş bir şekilde girersiniz ama kasada padişah fermanı gibi bir fişi elinize tutuşturuverirler.

DOĞALGAZ faturasının neredeyse bir kira bedeline yaklaştığını gördüğünüzde ilk işiniz gazı kısıp kalın giyinmek olur.

EKMEĞE, ete ve diğer her şeye yapılan zamların maaş artışlarını katladığı bir ortamda aslında bu beklenildik bir durumdur.

EVLİYSENİZ, hatta çocuklarınız da varsa maaş yetirme konusunda master yapar hale gelirsiniz.

BİR de ev, araba kredileri ödüyorsanız zaten o maaşı uzun yıllar elinizde doya doya sayamazsınız.

"NE yani bütün hayatım boyunca böyle mi olacak?" diye düşünürken hayatınızın amacını, gidilmek istenen noktayı sorgulamaya başlarsınız.

İNSANA "Yaşamak için mi çalışıyorum, yoksa çalışmak için mi yaşıyorum?" sorusunu sorduran sinir bir durumdur.

HAYIR yani, ailemiz için dizi-film karakterine mi dönüşmemiz gerekiyor illa ki!

ÖYLE ya da böyle, bir şekilde ayağını yorganına göre uzatmayı uzun bir süre daha öğrenmek zorundayız gibi.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

@iyiTriloji BREZILYA futbol takımı Chapecoense'nin 2016 yılında 71 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan Erwin Tumiri, bu sefer de 21 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından sağ olarak çıkarıldı.



TESPİTLİ YORUM

@meerkatonprozac İSTANBUL'DA bir taksiyi durdurmanız ona binebileceğiniz anlamına gelmiyor.

Taksicinizin gideceğiniz yeri beğenmesi lazım.

Ama bazen beğense de canı istemeyebiliyor.

Canı da istemeli.

O gideceği yerde mutlu olacağına inanmalı. Sizinle yapacağı yolculuk yaralarını sarmalı...



ALKIŞLIYORUM

@herkescokhakli ANNEANNEM aradı yok bebeği tuzla, yok parmak aralarına şeker sür, gözüne limon sık, ağzına hurma koy, koltukaltına yumurta sür...

Bana bebekten kek yapmaya çalışıyor gibi geldi ama bilemiyorum.