Mizahşör pazarcılar

PAZARCI abilerimiz ve ablalarımızın kalplerimizdeki yeri her zaman ayrıdır. Her biri mükemmel bir satış stratejisiyle ürünü pazarlama cümleleriyle güldürürler. İşte pazarcıların ağzından dökülmüş 11 pazarlama cümlesi ile huzurlarınızdayız.

Param olsa da ben alsammmm!

DUYANI gülümseten bu cümle, hemen her ürün için kullanılırken, zihinlerimize Yeşilçam filmlerinden kazınmıştır.

Karpuz tatlıysa ben ne yapayım!

ABİMİZ burada bir yandan "Bizde hile hurda yok" derken, diğer yandan olaya kaderci yaklaşmayı başarabilmiştir. Saygı duyulası…

Ye inciri kır zinciri gellllll!

"İNCİRLER olana kadar kalsaydın bari…" diye seslendiğiniz sevdiceğinizin neden kalmadığını şimdi anladınız mı?

Siz yine de, incirler olana kadar kalsa da kalmasa da, inciri yiyip zinciri kırabilirsiniz.

Kaybedecek neyimiz kaldı incirlerimizden başka?

PAZARCIMIZ ağır Leyla ile Mecnun hastası çıktı Rıza Baba.

Hem üzüm ağırlık yapıyor, incir yiyin incir…

Mutfakta sıkma sel basar… LİMON satan pazarcıların ağzından duyabileceğiniz en absürt sözlerden biri bu olsa gerek. Madem limonu satıyorsun neden sıkma diyorsun bey baba!

Fatmagül'ün çılgın yengesi Mukaddes'in eski aşkına kaçarken sürdüğü fondötene gelll… İŞTE yıllardır aradığımız pazarlama dehası dayı.

Hedef kitleye çılgın yenge Mukaddes severleri alması ise "Risk yoksa kazanç da yoktur!" sözüne adeta bir saygı duruşu.

Facebook'ta bile beğendiler, sen de bak, sen de beğen… EEE artık moda bu.

Beğeni kıstasları için beş duyu organının yeterli olmadığını anlayan pazarcımızı facebook'ta takip edene yüzde 10 indirim var deyola…

Elmalarım Twitter'da TT oldu alsanaaaaaaa!

SOSYAL medyanın gücünden faydalanmak yalnızca modern mesleklere özgü sandıysanız çok yanıldınız. 'Elmalarım tazedir gelip yiyip tatsana' out, 'Elmalarım Twitter'da TT oldu alsanaaaaaaa' in…

En az hayat kadar acı!

BİBER satıcılarının "en az" kalıbından neler türettiğini duysanız, yiyemeseniz de o biberleri alırsınız. 'En az sevdiğinden ayrılmak kadar acı' ise bunlardan yalnızca biri.

Yiyin kocanızın parasını, öbürüne kalmasın… AMCAMIZ Yaprak Dökümü'nün rüzgârından bir hayli etkilenmiş olacak, entrikaya dayalı bir satış stratejisi geliştirmiş.

Avukat arkadaşı da vardır kesin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

@benvarkeen BÖLGESEL Amatör Lig 2. bölgede oynanan Kahtaspor vs Elbistanspor karşılaşmasında Elbistanapor kaleye muska okutulup astı.

Elbistanspor karşılaşmayı 1-0 kazanırken;

Kahtaspor muska asılan kaleye kullandığı 3 penaltı atışını da kaçırdı.



TESPİTLİ YORUM

@CerebralKortex Gaziantep'te herkes yemek yiyor nefes almak için 5 saniye durayım dedim o sırada 'Durma ayran iç' dediler. Hayati fonksiyonlar yeme-içme ile düzenleniyor!



ALKIŞLIYORUM

@haluklevent YIL 2017.

Annem yatağa bağımlıydı.

Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da "Bak Haluk'a söyleme kızar bana" demiş Arkalardan bi yerden izletmişler konserimi.

Konser bitimi söylediler bana.

Biraz kızdım tabii. Neyse sordum ona "Anam nasıldı konser?" "Oğlum çok bağırıyon"dedi.