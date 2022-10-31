GİYİM ürünlerinde fiyat etiketini kasaya kadar kontrol etmeyen zengin tip:
ADAMI şok ederler. Ben fakirlikten aldığım tişörte değil etikete bakıyorum, hesap yapıyorum, cüzdanımdaki paradan emin olmak için ara sıra bakıyorum ama adam kasadan aldığı fişle bile ilgilenmiyor.
"VALLA bak biz hep senden alıyoz" teyzeleri:
'AMA teyzeciğim barkodlu ürün bu, ben bunda indirime gidemem ki' diyen görevlinin içler acısı halini takip edersin ara sıra. Nasıl açıklarsa açıklasın. o teyze indirimi bekler ve nihayetinde çalışan indirimi filan yaptırır da.
"ŞU torbalar şurada dursun hele" teyzeleri:
KADIN kahinatı alır alır alır... Finalde 100 tane poşetle senin dükkanına gelir ve bunların burada kalmasını rica eder.
Kabul etmesine edersin 'reddeden esnafa hiç denk gelinmedi zaten'.
BÜTÜN bir alışveriş ihtiyacını indirim dönemine denk getirmeye çalışan Aygül teyze ve Necmettin amca:
EMEKLİDİR bir şey diyemezsin ki ama sırf indirimde olur diye de hiçbir şeyi sezonunda almamak var. Gerçi sadece emekliler değil birçok fırsatçı da bu taktiği uyguluyor.
ÖĞRENCİ:
BUNUN üzerine o kadar çok konuşulur ki. En vicdanlı ama en fakir gruptur. Süper marketten alışveriş yaptığında bakkalın önünden geçmez, Avm'ye pahalı markalar için değil de oradaki klimalar için gider, finalde outlet takılır...
TON ton mahalle esnafı:
SOKAKTA top oynayan çocuklara önce kızıp, oyundan sonra aldıkları kolaya 'Hadi benden olsun' diyen bakkal Nuri amcalar, '2 çivinin bana ne zararı olacak, al oğlum buna para istemez' diyen nalbur Hüsnü dedeler....
VE son olarak, halk kahramanları "Göbekli memur amcalar":
NAKIT olarak varlıkları her ayın 15-20'si arasında olur, sonra pos makinelerinden kredi kartıyla duman çıkartırlar.
Takım elbiseye bakmayın, aslında en zayıf halka memurlar.
Çocuk sahibi olup her akşam eve ekmek poşetinin içinde çikolata, kola, abur cubur vs. getirerek bütçeye iyice darbe vuran ve her zam günü de bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan mağdur ve mağrur halk kahramanları, spider solitaire üstadı nam-ı diyar:
'657'liler.' Halkın olmazsa olmazı göbekli memur amcalar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
JAPONYA'DA evli erkekler maaş alsalar bile parayı eşleri kontrol ediyor!
Japon evliliklerinde, aile bütçesini kadınlar kontrol ediyor ve kocalarına maaşlarından aylık ödeme yapıyorlar!
Kocaları ise Japonya'da "okozukai" olarak bilinen bu ödemeyi hobileri, eğlence ve telefon faturalarını ödemek için kullanıyor.
Okozukai'nin değeri çoğu zaman kocalarının aldığı maaşının yüzde 10'u kadar oluyor.
TESPİTLİ YORUM
@adamingoldiyo ÇOCUK sahibi olmak isteyen genç bireyler, telefonundan gece 1'den sabah 8'e kadar 1'er saat arayla olacak şekilde alarmını kursun, her alarm çaldığında 10 dk yatakta dikilerek beklesin. Buna okeyseniz, hazırsınız.
ALKIŞLIYORUM
KASAMI ara sıra açtığım için anahtarları kaybolmasın diye arabamın anahtarlarının yanına taktım...
Arabamı da ara sıra kullandığım için anahtarlarını ve ruhsatını kasama kilitledim. Haydi hayırlı işler.
Alışveriş tipleri
GİYİM ürünlerinde fiyat etiketini kasaya kadar kontrol etmeyen zengin tip:
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