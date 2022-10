Reddedilme korkusuyla sevdiğine açılamayan insanlar

KENDİ potansiyellerinin farkında değillerdir.

Kendilerine güvenmezler.

BU yüzden karşılarında kim olursa olsun ulaşılmaz görürler.

UTANGAÇTIRLAR.

Duygularını, yeteneklerini, başarılarını, başarısızlıklarını ve daha birçok şeyi hep saklamaya çalışırlar.

HER zaman ilk adımı karşı taraftan beklerler.

Onlar adım atarlarsa yanlış anlaşılmaktan korkarlar.

KENDİLERİNİ başarıya endekslemişlerdir.

Her zaman kazanmak için yarışırlar.

KAZANAMADIKLARINDA ise derin bir utanç içerisine gömülürler.

YANİ risk alamazlar.

Bir kapının yüzlerine kapanma ihtimalini göz önünde bulundurup, o kapıyı hiç çalmazlar.

SEVDİKLERİ kişiyi ölümüne stalklarlar. Ama yakalanma korkusuyla kılı kırk yararlar.

DUYGULARI bir şekilde gün yüzüne çıksa bile bunu kabul etmezler.

YALNIZ kaldıklarında hep geçmişteki hatalarını düşünerek kendilerine acı çektirirler.

KENDİ gözlerinde; onlar her şeyin ama her şeyin en kötüsüne layıktırlar. Hayatlarında iyi şeyler olabileceğine ihtimal vermezler.

BUNUN nedeni küçükken insanlarla fazla etkileşime girmemeleridir ya da kardeşlerinin ondan daha fazla sevilmesidir.

ASLINDA içlerinde bir meleğinki kadar temiz, sevilmeyi bekleyen bir kalpleri vardır.

VE bu kalpleri sevdikleri uğruna her türlü tehlikeye atılacak kadar cesaret doludur.

AMA mevzu bahis kendileri olduklarında, güven eksiklikleri cesaretlerini emip bitirir.

BU yüzden ömür boyu yalnız kalmak onlar için her zaman reddedilmekten daha iyidir...



