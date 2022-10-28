Erkeğin ayrılmayı kafasına koyduğunu nasıl anlarsınız?

ESKİDEN sürekli kıskanırken artık hiç kıskanmamaya başlaması.

DURDUK yere sorun çıkarması, suni kavgalar yaratması.

SORUNUN ne olduğunu sorduğunuzda "Seninle ilgisi yok, ben kafama takıyorum" demesi.

BULUŞMAK istediğinizde bahaneler üretmesi.

DAHA önce hiç görüşmediği liseden, ilkokuldan arkadaşlarıyla görüşmeye başlaması.

KALABALIK ortamlarda baş başa olduğunuzdan daha keyifli olması.

SÜREKLİ bir yakınının başına bir şey gelmeye başlaması.

SOSYAL medya hesaplarında birlikte olan profil fotoğraflarınızı tek başına olanlarla değiştirmesi.

SAÇMA bir bahaneyle hesaplarının şifrelerini değiştirip istediğinizde kavga çıkarması.

KAVGALARI konuşmaktan kaçınması.

YEMEK için tavuk dönerciye götürmesi.

ESKİDEN saniyesinde cevap gelen mesajlara 15 dakikalık beklemelerle cevap vermesi.

REGL döneminizde gelip çikolatalarınızı yemesi.

VEDALAŞIRKEN kafa kafaya tokuşmaya başlaması.

SARILMASININ değişmesi, yavanlaşması.

SÜREKLİ şarjının bitmesi ya da metroya binmesi.

WHATSAPP'TA son görülmeyi kapatması.

YENİ hobiler edinmeye başlaması ya da edindiğini iddia etmesi.

BULUŞMAYA halı saha ayakkabısıyla gelmeye başlaması...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

EROTOMONİ, genellikle kadınlarda görülen bir çeşit psikolojik hastalıktır. Bu hastalığa sahip kişiler, son derece güzel olduklarını ve etraftaki herkesin kendine aşık olduğunu düşünürler.



TESPİTLİ YORUM

@berkcanhd HER sorunu aşmanızı sağlayan 3 cümle:

- Adam mı vurduk?

- Canımı mı alacak?

- İyiyse cennete gitsin!



NE KADAR OLDU?

Macar bilim adamları tarafından kuşların yol haritası belirlenmesi amacıyla çip takılan leylek, 2 bin 600 km uçtuktan sonra Mersin'de avcılar tarafından vurulalı 6 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

İLK kez evine gittiğim arkadaşımın koltuklarının leopar desenli olduğunu fark edip "Yahu arkadaşım, ne kadar vamp olmuşsun sen böyle" dedim.

İç çekti, göz devirdi ve derdini paylaştı benimle.

"Kocam veteriner ya, evde de hayvansal şeyler olmalıymış..."