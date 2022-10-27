Ödevlerini ansiklopedi ile yapan efsane nesil

PİLOT kalem önemli.

Pilot kalem, bir dönem ödevi için olmazsa olmazlardandır.

ŞU çizgili kağıtları nerede görseler tanırlar. Onları hazırlamak için az ter dökmemişlerdir.

O ÇİZGİLER öyle elle çizilmez tabii. Ödevi yapacak kişiye cetvel lazımdır bir de.

ŞU ataşlara da hiç yabancı değillerdir. Ödev yapacakları çizgisiz kağıtla önceden hazırladığı çizgili kağıdı tutturmak için en az iki tane bunlardan gereklidir.

VE işte o meşhur, Temel Britannica'lar, Meydan Larousse'lar...

TABİİ doğal olarak, onlarca ansiklopediden, yapacağın ödevle ilgili konu başlığını bulmak da zordur.

EĞER aradığın konu sizdeki ansiklopedilerde yoksa o zaman hapı yuttun işte.

Doğruca kütüphanenin yolunu tutmak zorunda kalırsın.

KÜTÜPHANEDE bir kaynak bulduğunda da onu dışarıya çıkartamazsın mesela.

AMA o kaynağı bulduğunda da içini tarifsiz bir mutluluğun kaplaması olasıdır.

SONRA oturur çocuk, salondaki halının üstüne.

En güzel yazısıyla başlar ansiklopedileri önündeki kağıda geçirmeye.

O YILLARDA bilgisayar da olmadığı için, ailenin "Acaba dersi bırakıp, oyuna mı daldı?" derdi yoktur.

BİR kelimeyi yanlış yazdığında ya da, bir satırı yazmadan atladığında ocağına incir ağacı düşmüş gibi üzülür insan.

ASLINDA daksil vardır.

Ama öğretmenin, daksil kullananlara zayıf verdiğine dair gizemli bir şehir efsanesi dolaşır sınıflarda.

YAZIN kötüyse eğer; o ödevi annene ya da ablana yazdırırsın. Sen okursun, onlar yazar.

SABAHLARA kadar, o ansiklopedilerdeki bilgileri kağıda geçirmekle uğraşacağından, ödev yaparken uyuyakalabilirsin.

BİR süre sonra, sıkılıp hayallere dalabilirsin. O ödev sırasında, ertesi günkü sınıf maçını, karne gününü hatta akabinde yaz tatilini düşleyebilirsin.

ÖDEV kapağını hazırlaması ise, başlı başına bir ödev konusudur.

BİR DE küçük kardeşin varsa eğer, gelip ödevi mahvetmesinden korkarsın. Kaşla göz arasında hazırladığın kağıtları yırtması olasıdır çünkü.

EN sonunda bir şekilde o ödev biter ve kendini yatağa zor atarsın...

VE ertesi gün, konuya hakim bir şekilde ödevini teslim edersin. Harcadığın emeğin karşılığını notla alacağına sonuna kadar eminsindir.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Vincent Van Gogh, şu an dünyanın en ünlü ve başarılı ressamlarından biri olarak bilinse de yaşadığı dönemde başarısız biri olarak görülüyordu ve popüler değildi.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren Güneş tutulması sebebiyle üzerimizde gerginlik ve sinir hali olabilirmiş. Sanki normalde lokum gibiyiz.



NE KADAR OLDU?

Dünya'da "canlı bombanın" tekme tokat dövüldüğü tek yer Adana olalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

"Iyy, pis kokuyor bu!" diye kakasını yapmak istemeyen ufaklığı "İyi ya, pisse yap işte ablacığım; içinde kalmasın o kirli şey" diye ikna ettim sonunda. Şimdi de tuvaletten çıkmıyor adam ya! Tuvaletin kapısına kulağımı dayayıp "Berk'çim çıkmıyor musun artık?" diyorum; içerden ağlayarak cevap veriyor yavrucuk: "Ya w o pis şeyin birazı içimde kaldıysa? Ya kaldıysa? Ühüüü!"