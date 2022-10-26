ÖNCELİKLE evinde atarisi olmayan çocuklardık.
Ve ekrandaki bir karakteri yönlendirmek bize inanılmaz cazip geliyordu.
TELEVİZYONDA
Hugo'yu görünce bir kulağımız telefonda, bir kulağımız Tolga abi'de, gözlerimiz ekranda kilitli kalıyordu.
TAM da böyle bir anda açıldı atari salonları, resmen kurtarıcı gibi imdadımıza yetişti.
STREET Fighter'ından tutun da. Ryu'nun o aduketi yüzünden az arkadaşlıklar bozulmadı.
TEKKEN'E kadar Heihachi'yi seçen zaten oyunu kazanmıştı.
MORTAL Kombat'tan, FINISH HIM!
FINAL Fight (Hagar)'a kadar. Oynamayı bırakın bazen izlemesi bile zevk veriyordu şu meretleri.
OKULDAYKEN de haliyle çıkış zilinin bir an önce çalmasını bekliyorduk atari salonuna gidebilmek için.
HATTA bazen toplanıp okuldan kaçtığımız da oluyordu.
O ZAMANLAR jetonların bir tanesi bile velinimet değerindeydi.
Aldığımız harçlık en fazla bir ya da iki jeton almaya yeterdi.
Sonra tabii akşama kadar oynayanları izlerdik.
TABİİ oynarken, arkamızda hep bölüm geçme sevdalısı arkadaşlarımız olurdu.
BİR de ailemizden atari salonuna gittiğimizi saklamak vardı.
ÇÜNKÜ; büyükler tarafından hep kötü bir yer olarak görülürdü atari salonları.
YİNE de bir yolunu bulup giderdik biz. Tabii akrabalara, okul müdürüne, tanıdıklara yakalanmamaya çalışarak.
AMA gittiğimiz bir anlaşılırsa, babamız evde aduketi hazır olan Ryu gibi beklerdi.
AKŞAM da kaçışı olmadan yerdik o aduketi.
TABİİ teknolojinin gelişmesiyle atari salonları da giderek; internet cafelere, playstation salonlarına evrildi.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Stalin, 1935'te annesini ziyaret ettiğinde kadın ona ne iş yaptığını sorunca Stalin "Çar'ı hatırlıyor musun?
Çar gibiyim ben de" demiştir.
Annesinin cevabı ise şu şekildedir:
"Rahip olsaydın daha iyi ederdin."
TESPİTLİ YORUM
@oykdgn Taksiye bindim, "Topağacı'na gidicem" dedim, "Oraya gitmezsek sevinirim" diyor. Ee tamam hadi o zaman sen nereye götürmek istiyorsan oraya gidelim aşkım.
NE KADAR OLDU?
Polisin üst araması sırasında cebinden çikolata kağıdı çıkan genç, "Abi sevgilimle yediğim ilk çikolata.
Ondan taşıyorum" diyeli 5 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Annenizin dudağında uçuk gördüyseniz nedenini sorarken bir kez daha düşünün.
Zira anneniz, gecenin bir yarısı babanızın ufak bir gaz çıkışı yapması sonucu uykusundan 'Bombalanıyoruz!' diye fırlamış ve ertesi sabah dudağında koca bir uçukla uyanmış olabilir.
90’ların atari salonları
ÖNCELİKLE evinde atarisi olmayan çocuklardık.
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