Askerde meslek sorulursa

"BABAYIM dedim koğuşu, tuvaleti bir hafta temizledim."

"BİR mesleğim yok askerden önce geziyorum demiştim. Postacı yapmıştı sen gezmeyi seversin diye."

"O DEĞİL DE

'Şoförlüğü olan var mı?' demişti komutan içtimada.

'Ben varım' dedim. Dilim kopsaydı. Akşama kadar el arabasıyla yeni yatakhane inşaatına kum taşıdım.

"ELEKTRİKÇİYİM demiştim. Televizyon ve kumanda sorumlusu olmuştum."

"HAYATINDA traş makinesi tutmamış arkadaş eğitimlere katılmamak için 'Berberim' demişti. Nasıl olsa koyun gibi kırpıyorlar diyerekten acemilik boyunca berberlik yaptı.

Usta birliğinde de berberlik yapmış, kendini geliştirmiş.

Terhis olduktan sonra berber dükkanı açtı çocuk."

"BİZİM gemi kaptanı arkadaş vardı. Suyu seversin diye oto yıkamacıya verdiler.

"ESKİ basketbolcuyum dedim. Generallerin tenis topu toplayıcısı oldum."

"YAŞI bizden büyük bir abi vardı, İstanbul'da bir üniversitede tarih bölümünde doçentmiş, hepimiz hem yaşından dolayı hem bilgisinden dolayı çok saygı duyardık ona. İçtimada komutan sordu 'Aranızda tarihçi var mı?' diye, bu abi el kaldırdı.

Adama bugün ayın kaçı diye sormuştu: "5 Şubat..."

"BAŞKA bir komutan da 'Elektrik mühendisi var mı?' diye sormuştu, elemanın biri el kaldırdı.

Çocuğa dedi ki 'Git bak bakayım şu elektrik lambaları yanıyor mu, yoksa güneş mi vuruyor, niye parlıyor bunlar?' Çocuk bir iki tanesine bakıp geldi, güneş yansıma yapıyormuş."

"KEPÇE operatörünü 'O da kepçe bu da kepçe' diyerek aşçı yapmışlardı."



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bir adam 1987'de Amerikan Havayolları'ndan 250 bin dolara sınırsız hayat boyu birinci sınıf uçak bileti satın aldı. On bin kezden fazla uçan adamın şirkete neden olduğu maliyet 21 milyon dolardı. Bileti 2008'de iptal edildi



TESPİTLİ YORUM

@qamberdesouza Peynirli poğaçanın önce peynirini azalttılar, şimdi hiç koymamaya başladılar.

Yakında hamuru da vermeyecekler, para verip boş çıkıcaz fırından.



NE KADAR OLDU?

İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi, San Raffaele Hastanesi yetkililerinden kendisini 150 yıl yaşatmaları talebinde bulunalı 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@gadinburdurlum Karım yüzüğünü takmamış açıklama yapıyor "Hamilelikte kilo aldığım için parmaklarım da kilo aldı, yüzük sıkmaya başladı. O yüzden takmadım." Ben de "Sıkıyorsa takma" dedim.

Takmış gelmiş yüzüğü. "Niye taktın yüzüğü hani sıkıyordu?" diyorum. "Sıkıyosa takma dedin" diyo. Başka türlü anlamış.