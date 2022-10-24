Ankara ayazı

EVİ havalandırmak için camı açarsanız, battaniyeye sarılıp durmanız gerekir.

SABAH yataktan çıkmanız yarım saat sürer.

DİĞER şehirlerdeki insanlar gibi ne giysem derdiniz olmaz, çünkü bulabileceğiniz her şeyi üst üste giymeniz gerekir.

ÜST ÜSTE giydiğiniz 4 çorap ve 3 kazak yüzünden zombi gibi yürürsünüz.

APARTMANDAN çıkmaya çalışırken dışarıdaki ayaz sizi apartmanın içine doğru iter.

OTOBÜS durağına yürüyene kadar yüz felci olursunuz.

OTOBÜS beklerken kirpiklerinizde soğuk yüzünden kristaller oluşur.

ARABASI olan insanların şanslı olacağını düşünebilirsiniz fakat Ankara soğuğunda ne yazık ki sabahları arabayı çalıştırmak çok zordur.

ARABA çalışsa bile motoru gideceğiniz yere kadar ısınmayacağı için arabayı montla sürmek zorunda kalırsınız.

DİĞER şehirlerde bir tane kar düştüğünde insanlar bunu hayretle ve korkuyla karşılar ama siz -14 derecede bile işe/ okula gitmek zorunda kalırsınız.

KADINLARIN allık sürmesine gerek yoktur çünkü soğuk yüzünden yanakları hep kırmızıdır.

EVİNİZİ ısıtmak için maaşınızın yarısını yakıt parasına verirsiniz.

DÜZGÜN bir şekilde yürümek uzmanlık gerektirir.

PAZARDAN aldığınız her sebze donmuştur ve kışın güzel sebze yeme ihtimaliniz çok azdır.

BALKONA çamaşır asamazsınız. Hepsi taş gibi olup donar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Apollo 16 görevi sırasında astronot John Young portakal suyu içtiği için gaz sancısı çekiyordu ve fark etmeden tüm dünyaya şu sözleri yayınladı:

"Yine osuracağım.

Yine osuracağım, Charlie."



TESPİTLİ YORUM

@emreeyemez 6 bin 500 TL maaş teklif eden işveren "Ofisimizde takım elbise zorunlu" diyor, "Verdiğiniz maaşa göre yüksek bir beklenti değil mi?" diyorum, "5 tane takım alıp günde bir tane giyersiniz" diyor. 5 takım elbisenin toplam fiyatının 30 bin TL olması dışında problemi yok.



NE KADAR OLDU?

Muhabir Ömer Güvenç, maç sonrası Beşiktaşlı Ahmet Yıldırım'a sorduğu ''2-1'lik mağlubiyet, ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''2-2 bitti maç...'' cevabını alalı 18 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@drolsunltfn Fen lisesindeyim..

11. sınıftayım..

Deneme sınavına giricez... Sınıfça anlaştık bir çılgınlık yapıp denemede ad soyad kısmına hocaların adlarını yazacaktık...

Neyse yazdık çıktık. Müdür geldi sınıfa tabii.

Herkes sus pus.

'Çok gücendim, neden biriniz de benim adımı yazmadı' dedi kral.