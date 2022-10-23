Dişlerini fırçalamayanların uydurduğu bahaneler

"Yatmadan önce dişimi fırçalarsam uykum kaçıyor" Su filan bunlar hep uyku açan şeyler.

"Gün içinde dişimi fırçalayınca makyajım bozuluyor." Diş fırçası rujunuzun dostu değildir.

"Daha sabah fırçaladım?" Daha ne istiyorsunuz yani tam anlayamadım?

"E ben her yemekten sonra sakız çiğniyorum?" Naneli sakızla çözeriz yaa.

"Bir gün yanlışlıkla sevgilimin diş fırçasını kullanmışım, o gün bugündür elimi süremiyorum." Ayrıldım da zaten.

"Sevgilim yok ki?" Bana ne canım, öpüşüp koklaşanlar düşünsün.

"Gece dişlerimi fırçalamaya korkuyorum." Korku filmleri diş sağlığına zararlıdır!

"Evde otururken bence hiç gerek yok" Ne gerek var kanka yaa.

"Neden? Dişimde bir şey mi kalmış?" Ön dişte maydanoz kalmadıkça asla.

"32 tane diş var, hangi birini fırçalayayım..." Önü fırçalasam arka diş dostlarımıza ayıp olmayacak mı? Hı?

"Söyleyene bak, esas sen dişlerini fırçala!" Susar mısın kız ağlıyor.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

J. K. Rowling kitaplarını yayınlarken adının yalnızca baş harflerini kullanmaya zorlandı, çünkü yayıncıları erkeklerin bir kadın yazdığı kitapları okumak istemeyeceğini düşünüyordu.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren Kıza doğum günü yapıyorlar, pastayı görünce ellerini yüzüne falan koydu on dakika şaşırdı. Ne bekliyordun, dana mı keseceklerdi sana.



NE KADAR OLDU?

Annesinin adı Binnaz olan genç, rahmetli Ciguli'nin "Binnaz" şarkısına kızıp kaset şirketini basarak çaycıyı rehin alalı 22 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Yengem annemle babaannemi çekiştiriyor, babaannem annemle yengemi, ben yengemle babaannemi, babaannem yengemle beni ve muhtemelen annemi. Bunların birçoğuna şahit olan babamsa hepimizin yüzüne yapıyor yorumunu:

"Yanacaksınız ulan birbirinizin dedikodusunu yapmaktan cayır cayır, ben de sürücem altınıza odunu!"