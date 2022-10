Metrobüsün bize kattıkları

METROBÜSE binmek, inmek, metrobüste oturmak ve hatta ayakta durabilmek beceri ister, özveri ister, zordur, yıpratıcıdır, yani hayatın ta kendisidir.

METROBÜSÜN nerede duracağını tahmin etmek, ona göre konum almak size kariyerinizi daha iyi planlamanın provasını yaptırır.

METROBÜSE bindiğinizde, en rahat, en uygun köşeyi seçme becerisi hızlı karar verme yeteneğinizi geliştirir.

METROBÜSTE kazara oturacak yer bulup oturmak, size hayatta bazen bencil olmanız gerektiğini öğretir.

HER gün şahit olduğunuz birbirinden ilginç kavgalar, şikayetler, yakınmalar sizi tartışmalara, hayatın çetin mücadelesine hazırlar.

İNECEĞİNİZ durağa yaklaştıkça kapıya varmak için verdiğiniz mücadele sizi daima hayata karşı diri tutar.

İŞTEN geç çıktığınız bir gün, bindiğiniz boş metrobüs size hayattaki küçük mutlulukları görme fırsatı verir.

METROBÜSÜN kendine has kokusu hafızanızı güçlendirir, Alzheimer'a karşı sizi korur.

İNSANLARIN ne kadar hayvanlaşabileceğini görmeniz bakımından bir metrobüsten daha iyi hoca bulmanız mümkün değildir.

EVLENECEĞİNİZ insanın sizden sakladığı yönlerini görmek için bir kere birlikte metrobüse binmeniz yeterlidir.

TUTUNACAK yer bulamayıp, sallana sallana giderken hayatın kendine has bir dengesinin olduğunu kavrarsın.

İNSANIN aslında iç güdülerine göre hareket eden bir varlık olduğunu keşfettiğiniz yerdir metrobüs.

"BETERİN beteri vardır" deyimini metrobüsün hayatınıza dahil olduğu her an derinden hissedersiniz.

HAYATIN matematiğe karşı geldiğinin ispatıdır metrobüs, 5 kişinin indiği bir araca 3 kişi nasıl binemez merak edersiniz.

BİRLİK olmanın gücünü fark edersin, saatlerdir bekleyen insanlarla gelen metrobüsün önünü keserken.

VE gücünün farkına varırsın, tonlarca ağırlıktaki şeyi iterken.





LÜZUMSUZ BİLGİLER

Avustralya'da bir kadın kazanan at yarışı bahisinin fotoğrafını Facebook'ta paylaştı.

Fotoğrafın üzerindeki kodu gören arkadaşı, kodu kullanarak ödülü kadından önce aldı.



TESPİTLİ YORUM

@asdfghj11566232 Kısır yapayım diye planlamazsın, canın çeker ve kısır yaparsın. Kısırın alametifarikası tahmin edilemezliğidir.

Kısır daimi esrime halindedir.

Kendini dayatır.

Varolma inadı bitimsizdir.



NE KADAR OLDU?

İngiltere'de ateşin yanışını seyretmekten büyük zevk alan bir itfayeci, 11 defa kasti olarak yangın çıkartalı 20 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@opikapbukipap Metrodan, tramvaydan elinde âsâsıyla Hz. Musa Aleyhisselam inecek olsa bu millet yine de iki yana açılmaz, koskoca peygamberi geri itip Cevizlibağ'a, Hacıosman'a kadar cebren götürür.