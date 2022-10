Trafik tipleri

SOL-SAĞ yapmadan duramayan Makasçı Berkcan...

"BUGÜN trafikte kimi dövseem!" diye dolanıp bela arayan gazlı ve öfkeli Hakkı Abimiz...

ŞERİDİ ortalayıp 5 km ile giden, gözlüğünün üstünden sağı solu kesen ağzı açık Osman Dede...

OTOYOLLARIN make-up artisti Pelinsu...

'YAKLAŞMA toz olursun, geçme pişman olursun' mottosuyla gazı kökleyen Speedy Gonzales.

TANIDIK görünce onu ezmeye çalışarak şaka yapan komedyen enişte...

KENDİ zevklerini herkesin beğeneceğinden emin olan Dj Suat...

DİNGO'NUN Ahırı'ndan ehliyet almış kuralsızlar:

'Kırmızı ışık mı, o da ne?

Yol hakkı mı, hiç duymadım?

Yaya önceliği? Duymamış olayım?' diyerek yollarda fink atarlar.

Açılın yoldan, vahşi batıdan gelen var:

Emniyet şeridinin mülk sahibi Mithat Abi!

HAYATA karşı dışa vurumunu arabasıyla gerçekleştiren kornacı Kamil...

MİLLETİ kör etmeye ant içmiş son far bükücü Ahmet...

SİNYAL kolunun yerini unutan alzheimer Züleyha.

ANADOLU samimiyetini yollara taşıyan katiyen takip mesafesi bırakmayan tampon Turgut.

MİNİBÜSÇÜLER kralı Cabbar Abi. Koltuğun altındaki haydarı her fırsatta yoklayan, orta şeritten yolcu almakta hiçbir sorun görmeyen Cabbar Abi, abimiz..

ASLA ama asla, bir daha söylüyorum asla yol vermeyen direksiyona yapışmış Ezgi.

PARK etmek Mars'tan Safiye abla Venüs'ten.

İÇİNDEKİ sanatçı ruhu aracına yansıtmaktan geri durmayan modifiyeci Doğan.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İlk yürüyen merdiven 1898'de Londra'da inşa edilmişti.

Merdiveni kullananlar o kadar zorlanıyorlardı ki, merdivenin bittiği noktada bir çalışan duruyor ve inenler kendilerine gelsinler diye brendi ikram ediyordu.



TESPİTLİ YORUM

@ibisewichz Bir kız asla durduk yere hal hatır sormaz. En son bir kız durduk yere halimi hatrımı sorduğunda, NO FROST

BUZDOLABI taşımıştım.



NE KADAR OLDU?

Samsun'da Amatör Küme'de mücadele eden Vezirköprü Belediyespor Kulübü'nün olağanüstü genel kuruluna sadece kulüp başkanı katılalı

3 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@planet_spor- Ziyettin dayım top Ronaldo'nun ayağında iken tv'nin önünden geçtiği için Semahat yengeme Nokia 5110 fırlatmıştı. Öyle bir topçuydu Ronaldo.