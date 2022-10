Hoplatan gece sesleri

KORKU filmi atmosferini aratmama amacını aniden gıcırdayıp hareket ederek gösteren kapılar.

BAZEN "tık... tık..." sesiyle sinir bozucu seviyeye ulaşabilen duvar saati.

ZAMAN geçtikçe şekil değiştirirken çıkardığı hışırtılarıyla buruşmuş poşetler.

BİR anda çatırdayarak öd patlatabilecek plastik şişe.

SOKAKTA yürüyen birinin adım sesleri. Hatta köpeklerinki bile rahatlıkla duyulabilir hale gelir.

TAM uykuya dalacağın esnada duvara sürtünüp "şıvark" sesiyle düşerken yürek hoplatan poster.

MUTFAKTA iyi yerleştirilmediği için gümbürtüyle düşen tabak ve tencereler.

"TAKIR tukur" sesiyle bütün mahalleyi uyandıracakmış hissi veren bavullu şahıs.

DÜELLO yapmak için geceleri beklemeyi adet edinmiş sokak kedileri.

BAZEN gereğinden fazla korkutucu olabilen rüzgarın salladığı perde.

ÇIKARDIĞI gıcır gıcır sesleriyle parkeler veya ahşap eşyalar.

YAN komşudan gelen belli belirsiz konuşmalar.

Duvarının ince olduğunu o zaman anlarsın.

BAŞINI yastığa koymanla birlikte aktif hale gelen peteğin mide gurultuları.

DAKTİLOYA benzer sesler çıkarmaya başlayan bilgisayar klavyesi.

BUZDOLABINDAN aniden gelen buz kırılması veya güç kesilmesi sesi.

ADAM toplayıp mahallenin serserilerini oynayan köpek çeteleri.

ANSIZIN "çıt" diye ses çıkarmaya ant içmiş kornişler.

SİNİR bozucu olmayı başaran "şıp şıp" sesleriyle adeta eko yapan musluk.

HER gece ötmeden edemeyen bu ve benzeri böcekler.

KENDİ nefes alışverişin, karnından gelen gurultular.

EVCİL hayvanların can sıkıntısından diğer odalarda çıkardığı tıkırtılar.

ATMOSFERE uygun ses tonlarıyla gecelerin vazgeçilmezlerinden olan baykuşlar.

SAATLER daha da ilerlediğinde vakitsiz öten horozlar.

KAPATTIKTAN bir süre sonra "çat" sesiyle irkilmene neden olan televizyon.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2006'da Richard Lee McNair isimli bir mahkum hapiste posta çuvallarını tamir ettiği bir işe girdi.

Daha sonra bu çuvallardan birinin içine girerek kendini hapisten dışarı postaladı.



TESPİTLİ YORUM

@ayiralim Dün 10 kişi topluca 1 kişiyi dövdü. Adamın ağzı burnu kan içindeydi.

Telefonla birini arayıp "BİRAZ SIKINTI YAŞADIM" dedi.



NE KADAR OLDU?

Ömer Üründül "Kazanmaları için gol lazım. İki takım da gol atamazsa maç berabere biter" diyeli 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@TraderAT12 Bu Adana'nın esnafı da acayip haa. 'Acı olmasın kebapta' dedim.

'Acısız nünük gibin oluyir abi' dedi, döndü 'Bi acılı at abimeee.

İçecek ne verim abim' dedi, 'Acısız şalgam' dedim. Esnaf:

- Asidi gaçmıs fakir sidiği gibin oluyir abi, acısız, acılı şalgam ver abimee..