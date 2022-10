Güneş doğarken

Açılmayı bekleyen yiyeceklerin buzdolabındaki görüntüsü sizi sizden alır.

Yepyeni bir yemek kitabının kokusunu içinize çekmek sizi çok mutlu eder.

Yemeklerinizde kullanabileceğiniz çeşit çeşit otun görüntüsü sizi neşelendirmeye yeter.

Ve muhteşem baharat raflarını da unutmamak gerek!

Kaşığınızı bu şekilde koymayı öğrendiğiniz ilk an...

Yeni bir tarif denemeye karar verdiğinizde, evde gereken tüm malzemelerin olduğunu fark ettiğiniz an...

Ve evde yaptığınız bir yemeğin profesyonel ellerden çıkmış gibi göründüğü o an, içiniz içinize sığmaz.

Akşamdan kalan yemekler plastik kabınıza tam olarak sığdığında...

Arkadaşınızın evinde yemek yaparken yeni bir alet keşfettiğinizde...

Daha da iyisi, arkadaşınıza yeni bir alet öğrettiğinizde yemek yapmayı sevmeyenlerin anlayamayacağı bir mutluluk yaşarsınız...

İlk kez mutfak robotu kullanmanın...

Veya bir gurme dükkanına gitmenin heyecanı gibisi var mı?

Gerçi süpermarketteki rengarenk raflar da sizi heyecanlandırmaya yeter!

İlk kez sarımsak presi kullandığınız...

Ya da ilk kez seramik bıçak kullandığınız an, yeni bir şey keşfetmenin sevincini yaşarsınız.

Akşam yemeğinde arkadaşlarınızı ağırladığınızda herkes yemeğini bitirirse...

Bir de sonrasında yemeklerinizin tariflerini isterlerse dünyalar sizin olur!

Arkadaşınızın evinde yediğiniz leziz bir yemeğin tarifini aldığınız an mutluluktan uçarsınız!

Daha önce bilmediğiniz bir yemek hilesi öğrendiğiniz an...

Ya da sabah yavaş pişiriciye yemek koyduğunuzu hatırladığınız an içinizi bir sıcaklık kaplar.

Yeni bir yemek trendini ilk keşfeden siz olduğunuz zaman...

Veya arkadaşlarınızla yemek yaparken, sebze doğramak gibi sıkıcı işleri onlara devrettiğinizde kendinizi şanslı hissedersiniz.

Haftasonu leziz bir kahvaltı hazırlamaya vaktiniz olduğunda ne kadar da keyiflenirsiniz...

Ve biri yemeklerinizin ne kadar harika olduğunu söylediğinde, içinizi tarifsiz bir mutluluk kaplar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2013'te Çin'de bir adam 23 yaşındaki işsiz oğlunun oyundaki karakterini sürekli öldürmeleri için oyuncular kiralamıştı.

Böylece oğlunun oynamaktan bıkacağını düşünüyordu.



TESPİTLİ YORUM

@ariawryn 22 yaşında iki bireyi yan yana koy ve sonra hayata çok geç kaldık artık bizden geçti muhabbetini dinle...



NE KADAR OLDU?

Van depreminde bir kişi kahvehane enkazından çıkartılırken "Abi ne zaman çift okey gelse başıma bir şey geliyor" diyeli 11 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@DimitryRazumih1 İlkokul 1.sınıfta haftalık diş fırçalama çizelgesi verilirdi.

Pazartesi kontrol vardı ve diş fırçam pazar gecesi alınmıştı.

Çizelgeyi fullemek için son gece 14 kere dişimi fırçalamam gerekmişti.

İşlerimi son geceye bırakma huyum o geceden miras kaldı...