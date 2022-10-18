Kiralık ev arayanlar

EV aramaya başlamadan önceki ilk yarım saat aklından çok güzel şeyler, pembe düşler geçiyor. Yerli hikayelerin baş kahramanı da yanında:

PEMBE PANJURLU EV

GERÇEKLER, interneti açıp Google'a "KİRALIK EV" yazıp şu fotoğrafı görmenle başlıyor. Avuç içinde bir anahtarlık ve Amerikan kasabasında ev tutacakmışçasına koyulan o minik maket villa.

İNTERNETTEKİ ev arama çalışmalarında rastladığın ilk fotoğraflar da yürek burkuyor. İnsan içten içe o hain ve şerefsiz evladın yerinde olup ailesinden özür dilemeye gitmek istiyor.

İNTERNET ve telefon trafiğinde geçirdiğin zaman seni yeterince üzdü. Şimdi emlakçıya gidip şu beğendiğin 2 daireyi görme zamanı.

Moralini yüksek tutmak mümkün değil.

EMLAKÇI süreci başladı.

Yola çıktığında kafanda canlanan manzara buna yakın.

Medenice ve samimi bir konuşmanın ardından el sıkışacaksınız.

OYSA seni bekleyen şey hemen hemen böyle.

"Kardeş şimdi sana öyle bir ev göstericem ki..." diye girip 2 aylık kiranı kapaklayacak yüzde 100 yerli emlakçılarla tanışmaya hazır ol.

EMLAKÇI önde, sen arkada yürüyorsun. Ve ta ta!

Maaşının 2/3'ünü vereceğin hayalindeki ev, hiç de internette gözüktüğü gibi değil???

METROYA, otobüse, vapura 10 dakika uzaklıktaki müstakbel evinin önündeki durağa bakıp derin bir nefes alıyorsun.

EVLER birbirinden kötüyken bir yandan da kafandan sürekli kiracılıkla ilgili haberler geçiyor. Kiracı olsam bir dert olmasam zaten böyle bir seçenek mevcut değil, diyorsun.

Ve ikinci evi üzüntüyle tutmaya karar veriyorsun.

EMLAKÇIYLA sözleşme için ev sahibini aradıktan 1 gün sonra bu halde o masaya oturuyorsun. O an çok zengin hissediyorsun, ama 15 dakika sonra otobüse binmeye dahi paran kalmayacak.

HAYIRLI olsun evi tuttun ama bu işten karlı çıkan kesinlikle sen değilsin. Bu hikayenin tek bir kazananını var; o da verdiğin paraları sayarken keyiften dört köşe olan EMLAKÇIN.

YENİ evine en ucuz tuvalet kağıdını hangi marketten alacağını düşünürken aslında bilmen gereken bir şey daha var: Aslında hayatta her şeyin bir alternatifi vardır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

5000 yıl önce Çin ojeyi icat etti. Oje, zenginlik ve güç göstergesi olarak kullanılıyordu.

Sıradan insanlar oje kullandıklarında ölüme mahkum ediliyorlardı.



TESPİTLİ YORUM

@feyruz61 Kanki kunki olduğu bilinen iki kişinin birbirine ofis ortamında sırıta sırıta 'bey/hanım' diye seslenmesi… Beyaz yaka eğlencesi…



NE KADAR OLDU?

"500 lira için dilenmeye çıkmam" diyen dilenci teyze taksiye atlayıp olay yerinden uzaklaşalı 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Yılbaşı gecesi arkadaşlarımla çıkıp rahat bir şekilde eğlenebilmek için karımı yaklaşık bir haftadır başka bir şehirde yaşayan annesine gitmesi ve yılbaşını orada geçirmesi için kandırmaya çalışıyorum.

Baktım olacak gibi değil kızımı devreye soktum.

Birkaç gün üst üste, "Anne ben anneannemi çok özledim" deyip durdu. Sonunda karım dayanamadı ve sonuç başarılı.

Kaynanam yılbaşını geçirmek üzere bize geldi...