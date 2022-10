Fenomen olmak istiyorsanız

İŞİN HİLESİNE KAÇMAYIN!

Dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de, işin hilesinden hurdasından olabildiğince uzak durmanız. Çünkü eğer nitelik peşinde koşuyorsak, niceliğin asla bir anda gelmeyeceğini bilmemiz gerekiyor.

TAKİPÇİLERİNİZİ EĞLENDİRİN!

Kasıt, şaklabanlık yapmak değil, fakat içeriğiniz onların yüzünde bir gülümsemeyle biterse bilin ki sizi başkalarına önereceklerdir.

İLGİNÇ BİLGİLER PAYLAŞMADAN OLMAZ!

Gündemden bahsetmek ve özgün olmak dışında ayrıca herkesin kolay ulaşamayacağı bilgiler paylaşmalıyız. Bunu yapmak için internette birkaç web sitesi bulmak yeterli olacak.

KİŞİSEL İÇERİK YÜKLEMEK YOK, BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUZ!

Sosyal alem; 'Onu yedim' 'Bunu içtim' içeriklerinden çok sıkıldı. Unutmayalım ki orası günlük değil, Sosyal hesabımız.

Yediğimiz, içtiğimiz kimseyi ilgilendirmiyor.

DUYGUSAL OLMAK İYİDİR!

Duygusallık her zaman prim yapar. Sosyal medyada kalbi kırık veya aşktan ayakları yere basmayan çok fazla insan var.

Özellikle duygu yüklü paylaşımlar çok fazla ilgi görüyor.

SABIRLI OLUN!

Hayatımızın diğer tüm alanlarında olduğu gibi sosyal medyada da sabırlı olmanız her şeyin başı. Göndermiş olmak için içerik yüklemek bize ne kısa ne de uzun vadede hiçbir getiri sağlamaz.

HESABINIZA ÖZEN GÖSTERİN!

Bir diğer adım da bu. Güvenli ve etik hesabınızı kullanın. Profilinizi, resminizi ve arka planınızı zaman zaman güncelleyin. Profil bilgileriniz mutlaka doğru olsun.

GÜNDEMİ YAKALA!

Sosyal hesapların kullanım amaçlarından bir tanesi de gündemi takip etmek. Gündemi yakalamak için diğer kullanıcıları da takip etmeliyiz

ÖZGÜN OLMAK ŞART!

Fenomen olmak için kendimize has bir duruşumuz olmalı.

Başka fenomenlerin içeriğini çalarsak bu hemen fark edilir.

İçerik hırsızlığı, kullanıcılar üzerinde negatif bir algı bırakır.

İŞTE GELDİK CAN ALICI NOKTAYA!

Hayvanlar malumunuz hepimiz tarafından rağbet gören ve sevilen canlılardır. Hele bir de yavru varsa işin içinde hemcinsin olsun, karşı cinsin olsun gör paylaşımları, beğenileri, takipleri... Fenomen olma yolunda başarılar.

Kaynak: http://www.trendpano.com/



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İnce belli çay bardağının üst kısmının 'en çok yüzey alanı en az hacim', alt kısmının ise 'en az yüzey alanı en çok hacim' şeklinde olması hasebiyle, doldurulan çayı ilk başta soğutup içime uygun hale getirmek, sonrasında ise mevcut ısıyı koruma şeklinde bir işlevi vardır.



TESPİTLİ YORUM

@littleiv3 Türkler'in trafikteki en net atarı, hata yaptığını düşündüğü aracın yanından geçerken kafayı diğer şöföre doğru çevirip geçene kadar bakmak.



NE KADAR OLDU?

Bir sabah programında Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" kitabının şarkıcı Madonna'nın biyografisi sanılanı 5 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@hidokrat Arkadaşım gelmiş "Sigaranın maddi bağımlılığını bıraktım" diyor.

Otlakçılığın daha naif bir tanımı yapılmamıştı bugüne kadar...