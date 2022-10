Çevrenizde bulunan arkadaş tipi

HER zaman "yolda" olan arkadaş.

Bir kere de zamanında gel yahu...

NE zaman dışarı çıksa adeta belgesel çeken arkadaş.

Şu masanın fotoğrafını bi de aşağıdan çek, lazım falan olur.

HER daim beslemeniz gereken arkadaş.

SİZİNLE aynı kıyafetlere sahip olan arkadaş.

Muhtemelen de en yakın arkadaşınızdır.

DURMAKSIZIN partilerden partilere koşmak isteyen arkadaş.

HER zaman aynı şeyi düşündüğünüz arkadaş.

Yaptığınız espriler bile artık çok benzeşir. Fakat, kimsenin anlamadığı ve sadece sizin anladığınız şeylere gülmek ise paha biçilemez.

SÜREKLİ selfie çeken arkadaş.

Dışarı çıktığında bütün her şeyin fotoğrafını çeken arkadaşın en yakın dostudur. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez.

YÖN duygusu sıfır olan arkadaş.

-Soldan -Bu sol mu?

-Evet -Geçtim ben o solu :(

GRUP sohbetlerinde susmayan arkadaş.

NASIL sessiz olunur sorusunun cevabını bilmeyen arkadaş.

Ama kızmayın bu dostlarınıza.

Onlar normal bir ses tonuyla konuştuklarını zannediyorlar :)

TELEFONU hep kırık olan arkadaş.

YATIYA kaldığınızda üstünüze battaniye vermeyi unutan arkadaş.

DAİMA ağlayan arkadaş.

SADECE sizin o şekilde seslendiğiniz bir takma adı olan arkadaş.

MESAJ atmak yerine her zaman arayan arkadaş.

HER şeyi yiyen ama ısrarla kilo almayan arkadaş.

SARHOŞKEN eve sürüklemek zorunda olduğunuz arkadaş.

ŞAKA yaparken her zaman biraz abartan arkadaş.

Ama onları yine de seviyoruz.

ARTIKLARLA yetinmek zorunda kalan arkadaş.

Onu koruyun, onu sevin :(

GRUP fotoğraflarında güzel çıkmak için büyülü güçlerini kullanan arkadaş.

GÖRÜNTÜLÜ konuşmadan duramadığınız arkadaşınız.

KAHKAHASI, şakasından daha komik olan arkadaş.

GECENİN bitmesini istemeyen arkadaş.

AKLINDA her zaman bir plan olan arkadaş.

En önemlileri. Sizi çok zor bir durumdan kurtarabilirler de, çok zor bir duruma sokabilirler de...



