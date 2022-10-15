Hayat bir tavla oyununa benzer

ALIŞVERİŞ yapmak kadınlar için adeta tutkudur.

En ufak bir şeye dahi ihtiyacımız olduğunu hissettikten sonra soluğu alışveriş merkezinde buluruz.

Bir oje bile almak o günün en heyecanlı ve mutlu anı olabilir. Bu sebeple kadınların alışveriş aşkı küçümsenemez. Gelin hep birlikte kadınlar alışverişi niye bu kadar çok seviyor inceleyelim. Eminiz bu maddelerin hepsine sen de katılacaksın.

Alışveriş yapmak kadınları mutlu eder:

Dolabımıza girecek yeni bir parçadan daha güzel ne olabilir ki? Onu nasıl kombinleyeceğimizi, nerelerde giyeceğimizi hayal eder dururuz. Hele bir de o parça, uzun süredir aradığımız bir şey ise, o zaman tadından yenmez!

Sosyalleşmek için birebir:

Alışverişe gitmek demek, arkadaşlarını da görmek demek! En yakın arkadaşlarınla çıkacağın alışveriş turu, günün en zevkli anı olsa gerek. Hiçbir şey almasan da vitrinlere bakmak, yeni sezon parçalarını incelemek seni çok mutlu edecektir.

Moda avcıları:

Eğer modayı yakından takip ediyorsan alışveriş merkezlerinden çıkamazsın.

Çünkü her sezon değişen vitrinleri ve yeni parçaları en yakından görmek istersin.

Yeni sezon parçalarını incelemenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu, yaşamayan bilemez.

Depresyon ilacı:

Üzgün olduğumuzda, işten ayrıldığımızda, sevgilimizle kavga ettiğimizde veya tam tersi çok mutlu olduğumuzda, bizi aldatmayan, her seferinde çok mutlu eden yegane dostumuz vardır. O da, ALIŞVERİŞ.

İndirim dönemi:

Yılın en sevdiğimiz günü yani indirim günü geldi çattı!

Hangi parçaları alacağımızı günler öncesinden kararlaştırdık bile. Çılgınca dans etmek ve mutluluk kahkahaları atmak için daha güzel bir gün olabilir mi?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Japon balığı Çin kökenlidir. Japonya'ya 1600'lü yıllarda gelmiştir.



TESPİTLİ YORUM

@theilkerjk Menüyü gördükten sonra mekandan kalkmayı normalleştirelim.



NE KADAR OLDU?

Vestel Manisa-Bursa maçında hakem Metin Tokat'ın başına bir paraşütçü düşeli 17 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Bir gece yarısı döndük eve. Arabayı park edecek yeri zar zor bulduk. Daracık bir yer, ama elimiz mahkum oraya gireceğiz.

Geri geri park etmem gerektiği için yanımdaki arkadaşımdan arabadan inip bana yardım etmesini istiyorum.

Arkadaşım arkaya gidiyor. Ben de bir yandan geri gidip bir yandan da onun dur demesini bekliyorum. Onun yerine arkadaşımdan "Aaaah!" diye bir feryat yükseliyor.

Neden mi? Zira benim zeki arkadaşım, arabamla arkadaki araba arasında sıkışmış. Nasıl mı? Beyim arkadaki arabayla aramdaki boşluğu ayarlayabilmem için(!) gitmiş o arabanın önüne yaslanmış, benden de onun duruşuna göre park etmemi bekliyormuş.

Onun bu müthiş fikrini idrak edemeyen ben de zavallı sensör ruhlu arkadaşımı sıkıştırmışım!